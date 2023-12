{"article":{"id":"2224972","title":"Đời tư kín tiếng của nữ Phó Trưởng khoa Thanh nhạc vừa được phong NSƯT","description":"Tân Nhàn có học hàm Tiến sĩ, cô còn giữ chức Phó Trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia. Mới đây, nữ ca sĩ gốc Hà Nam đón nhận tin vui khi được có tên trong danh sách 42 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSƯT","contentObject":"<div id=\"readability-page-1\" class=\"page\">

<h2>Tân Nhàn: Tiến sĩ, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc tài sắc ra sao?</h2>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/tan-nhan-tag16776517133433897448.html\" target=\"_blank\">Tân Nhàn</a> mới đây đã đón nhận niềm vui lớn khi có tên trong danh sách nghệ sĩ được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Đây là một danh hiệu vô cùng cao quý mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn được đón nhận, Tân Nhàn không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong chương trình \"Con đường âm nhạc\" diễn ra vào tháng 4/2023, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân mới thực sự là khát vọng mà cô muốn đạt được.</span></p>

</figure>

<p>Tại chương trình này, Tân Nhàn chia sẻ: \"<i>Làm nhà giáo nhân dân với Tân Nhàn quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật.</i></p>

<p><i>Tôi đặc biệt muốn được truyền đến cho sinh viên cả tình yêu âm nhạc truyền thống luôn cháy như ngọn lửa trong trái tim tôi nữa. Tôi muốn các bạn trẻ hôm nay dù có bay cao, bay xa đến đâu thì cũng phải nhớ đến cội nguồn, gốc gác của mình, đó chính là âm nhạc, là văn hóa truyền thống của dân tộc.</i></p>

<p><i>Từ đó phát huy và gìn giữ nó. Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để nghiên cứu, học tập để có thể toại nguyện giấc mơ của mình</i>\".</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-401.jpg?width=768&s=uMGqZHh_1EhoRxTZDVk8mw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-401.jpg?width=1024&s=_WhtPuIwHUjYKOLWh_8llA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-401.jpg?width=0&s=tSg8e15MrqJpIjAMlKJvrw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-401.jpg?width=768&s=uMGqZHh_1EhoRxTZDVk8mw\" alt=\"Đời tư kín tiếng của nữ phó Trưởng khoa Thanh nhạc vừa được phong tặng NSND - Ảnh 3.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-401.jpg?width=260&s=IqucDHoXsIx7FAXqjI7d9g\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Tân Nhàn trưởng thành hơn sau cuộc thi năm ấy.</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Trước khi đạt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, Tân Nhàn có quá trình cống hiến hết mình với công việc. Từ một cô gái vùng quê Hà Nam, cô lên Hà Nội theo học học thanh nhạc, Tân Nhàn theo học ca sĩ Lan Anh 8 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.</p>

<p>Tân Nhàn bắt đầu thành công với cuộc thi \"Sao Mai 2005\", trong cuộc thi này cô dành Giải nhất dòng nhạc Dân gian và Giải khán giả truyền hình bình chọn, khi thể hiện thành công bài hát \"Trăng khuyết\". Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn làm giảng viên, đạt được học vị Tiến sĩ năm 2019, hiện tại cô là Phó trưởng khoa Thanh Nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.</p>

<p>Năm 2019, Tân Nhàn thực hiện chương trình \"Trở về\", liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp; trước đó, năm 2003 cô và chồng cũ (ca sĩ Tuấn Anh) cũng từng tổ chức chung một liveshow.</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-402.jpg?width=768&s=Ej-NM525nIKVU15RhC7oqw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-402.jpg?width=1024&s=0Hmi6w_uTh3cXH4Q08mj_g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-402.jpg?width=0&s=K93LuXtfvpmTsh6ZOGYG5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-402.jpg?width=768&s=Ej-NM525nIKVU15RhC7oqw\" alt=\"Đời tư kín tiếng của nữ phó Trưởng khoa Thanh nhạc vừa được phong tặng NSND - Ảnh 4.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-402.jpg?width=260&s=gCTU_GOPkP05HKFGZyWhqQ\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Tân Nhàn hiện là Tiến sĩ, phó Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia.</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Trong vai trò là giảng viên, Tân Nhàn đã góp sức đào tạo ra những học trò xuất sắc của dòng nhạc Dân gian như: Lại Thị Hương Ly (Giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (Giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (Giải nhất Sao Mai 2022 ...</p>

<h2>Tân Nhàn kín tiếng trong cuộc hôn nhân thứ 2</h2>

<p>Tân Nhàn là nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhưng cuộc sống riêng tư của cô lại rất kín tiếng. Khán giả chỉ biết rằng, Tân Nhàn gắn bó với 2 người đàn ông: ca sĩ Tuấn Anh và Viện trưởng của một Viện Khoa học.</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-403.jpg?width=768&s=gMYe3eZCz9OoNHTAOQVedQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-403.jpg?width=1024&s=VzeQpzyukDXg3SciCUw-OA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-403.jpg?width=0&s=zRv7WCcjv7nhI-yIsQvsxg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-403.jpg?width=768&s=gMYe3eZCz9OoNHTAOQVedQ\" alt=\"Đời tư kín tiếng của nữ phó Trưởng khoa Thanh nhạc vừa được phong tặng NSND - Ảnh 5.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-403.jpg?width=260&s=x0UfQGA07s4-APZdEw0p6A\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Tân Nhàn và chồng Viện trưởng tổ chức hôn lễ vào năm 2021.</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Năm 2021, Tân Nhàn đã chính thức làm lễ kết hôn lần 2 đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vì nhiều năm qua, ca sĩ Tuấn Anh (chồng đầu tiên) vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong nhiều dự án âm nhạc và không ngớt dành những \"lời có cánh\" cho người vợ của mình. Thậm chí, năm 2019, Tuấn Anh còn đứng sau một dự án âm nhạc của Tân Nhàn với vai trò sản xuất.</p>

<p>Vì vậy khi cô kết hôn đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Được biết, chồng hiện tại của Tân Nhàn sinh năm 1980, là PGS.TS, viện trưởng của một viện về khoa học công nghệ nhưng tham gia giảng dạy trong lĩnh vực thể thao.</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-404.jpg?width=768&s=MEBl5p2SO_anrLbiImD8Ow\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-404.jpg?width=1024&s=tPSePgf-hnoKd7zIMUyxdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-404.jpg?width=0&s=P57mVPFdxc_eK_Bbl9IN-g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-404.jpg?width=768&s=MEBl5p2SO_anrLbiImD8Ow\" alt=\"Đời tư kín tiếng của nữ phó Trưởng khoa Thanh nhạc vừa được phong tặng NSND - Ảnh 6.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-404.jpg?width=260&s=FJ2GoOPXo1IcjUQY6YiAUg\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Tân Nhàn muốn giữ cuộc sống riêng tư bình yên.</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Tân Nhàn luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân. Vì vậy, cô cũng chưa từng thông báo đến khán giả việc mình đã ly hôn nam ca sĩ Tuấn Anh trước đó.</p>

<p>Tân Nhàn chia sẻ, cô cũng như tất cả mọi người bình thường khác trên con đường mưu cầu hạnh phúc, đều muốn được an yên trong miền hạnh phúc của riêng mình. Với cô, đám cưới là sự khẳng định cô đã tìm được hạnh phúc mới. Chính vì vậy, cô quyết định thông báo tin vui và mong nhận được sự chia sẻ của khán giả.</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-405.jpg?width=768&s=WiTUdyZ9hsMHrwFKP8Updw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-405.jpg?width=1024&s=SJhY5zOpKDExVGpO6B0auw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-405.jpg?width=0&s=Ya88INMshNIX7QoeZTdIyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-405.jpg?width=768&s=WiTUdyZ9hsMHrwFKP8Updw\" alt=\"Đời tư kín tiếng của nữ phó Trưởng khoa Thanh nhạc vừa được phong tặng NSND - Ảnh 7.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/doi-tu-kin-tieng-cua-nu-pho-truong-khoa-thanh-nhac-vua-duoc-phong-nsut-405.jpg?width=260&s=DXtYqlIHZuM0dYNOspFhMQ\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Gần đây, nữ nghệ sĩ mới khoe chồng Viện trưởng.</p>

</figcaption>

</figure>

<p>\"<i>Với quan điểm là một nghệ sĩ thì mang đến cho đời vẻ đẹp của lời ca tiếng hát, nỗ lực cống hiến không ngừng tới khán giả những sản phẩm nghệ thuật tốt nhất là đủ. Vì thế, Tân Nhàn luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân.</i></p>

<p><i>Tân Nhàn và chồng quyết định không công khai hình ảnh của tân lang trên các phương tiện truyền thông. Tân Nhàn nghĩ rằng, tôi cũng như tất cả mọi người bình thường khác trên con đường mưu cầu hạnh phúc, đều muốn được an yên trong miền hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy, rất kính mong mọi người ủng hộ quyết định này của Tân Nhàn</i>\", Tân Nhàn chia sẻ với báo chí thời điểm đó.</p>

(Theo Gia Đình Xã Hội)

<!--Sat Dec 09 2023 11:03:18 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- Sat Dec 09 2023 11:03:18 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) -- Sat Dec 09 2023 11:03:26 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)--></div>

