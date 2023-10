Trước đó, vào 2h40 ngày 30/9, tại Km48 QL20 (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), xe ô tô khách giường nằm BKS 50F-004.83 của Công ty TNHH Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Giây - Đà Lạt đã va chạm vào đuôi xe tải BKS 60C - 345.13 lưu thông cùng chiều.

Sau đó ô tô khách tiếp tục lao sang bên trái đường va chạm với ô tô khách 16 chỗ mang BKS 86B - 015.75 (nhà xe Hải Đăng) lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả làm 5 người tử vong, 5 người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn do xe khách Thành Bưởi vượt trái nhưng không đảm bảo an toàn. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an Định Quán trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Bước đầu tài xế Tính khai đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ.