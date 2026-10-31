Nam thanh niên 19 tuổi nghi nhảy cầu Hiệp Hòa (TP Đồng Nai) được tìm thấy tử vong dưới sông. Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 31/10, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên 19 tuổi tử vong dưới sông Đồng Nai, nghi do nhảy từ cầu Hiệp Hòa xuống sông.

Nạn nhân được xác định là N.V.H. (19 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, TP Đồng Nai).

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 30/10, người dân phát hiện một người nghi nhảy từ cầu Hiệp Hòa xuống sông Đồng Nai nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Đồng Nai) nhanh chóng điều động một ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, tổ chức lặn tại khu vực chân cầu Hiệp Hòa để xác định vị trí nạn nhân.

Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên dưới sông. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Sau đó, lực lượng cứu nạn bàn giao nạn nhân cho Công an phường Trấn Biên để tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.