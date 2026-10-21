Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động, góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng của thành phố theo định hướng Nghị quyết 16.

Doanh nghiệp kỳ vọng hạ tầng, thủ tục được khơi thông

Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

TP Đồng Nai có nhiều dư địa phát triển mới từ Nghị quyết 16.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,01% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để tạo thêm động lực cho doanh nghiệp.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings cho rằng, kết quả tăng trưởng trên thể hiện nỗ lực của chính quyền, doanh nghiệp và người dân TP Đồng Nai. Trong đó, việc kịp thời tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã góp phần tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Bà Dương kiến nghị, thành phố tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên các công trình giao thông trọng điểm. Đồng thời thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hàng không và logistics.

Một chuyên gia nước ngoài làm việc tại nhà máy thuộc KCN Ông Kèo ở Đồng Nai.

Cùng kỳ vọng vào triển vọng đầu tư tại địa phương, ông Bae In Han, đại diện Tập đoàn Hyosung tại Việt Nam cho biết, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư tại Đồng Nai từ năm 2007. Đến nay, tổng vốn đầu tư lũy kế của tập đoàn tại Việt Nam đạt 5,1 tỷ USD, với hơn 10.000 lao động địa phương.

Hyosung xác định, Đồng Nai là một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng và dự kiến tiếp tục đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, việc cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và xử lý kịp thời những thủ tục còn vướng mắc sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và yên tâm đầu tư dài hạn.

Đồng Nai cam kết đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP Đồng Nai cho hay, kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách, đổi mới công nghệ và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp củng cố niềm tin và mạnh dạn đầu tư dài hạn.

Liên đoàn Doanh nghiệp TP Đồng Nai sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, phản ánh kịp thời khó khăn, thúc đẩy hợp tác, đồng hành trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đồng Nai tặng bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố có hơn 6.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, trong tổng số hơn 80.000 doanh nghiệp đăng ký, chỉ khoảng 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc thu hút doanh nghiệp mới, địa phương cần tiếp tục cải thiện điều kiện kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và mở rộng quy mô.

Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út, Nghị quyết 16 cùng Luật Phát triển đô thị tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược để thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới mô hình phát triển hiện đại, đồng bộ.

Trong 5 năm tới, địa phương dự kiến dành nguồn lực lớn đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng. Đây được xem là những điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Út khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng.

“Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện và dành nguồn lực đầu tư về hạ tầng để doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn cần đoàn kết, góp sức vào sự phát triển chung, đóng góp tốt cho ngân sách, đồng hành cùng địa phương trong các chương trình xã hội”, ông Út nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị và tận dụng cơ hội từ các cơ chế, chính sách mới.

Với định hướng phát triển mới từ Nghị quyết 16, cùng cam kết đồng hành của chính quyền, TP Đồng Nai kỳ vọng phát huy lợi thế về công nghiệp, hạ tầng, logistics và dịch vụ, tạo thêm động lực thu hút đầu tư và duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.

Huy Nam