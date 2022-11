Gia đình Đông Nhi được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Nhật Bản

Cảnh báo an toàn bay đã được đưa ra tại Sân bay Quốc tế Eleftherios Venizelos, ở Athens (Hy Lạp) trên 2 chuyến bay do hãng hàng không Emirates khai thác đến New York và Dubai sau khi nhận được cảnh báo về mối đe dọa khủng bố.