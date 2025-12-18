Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 18/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội có sương mù vào sáng sớm. Ảnh minh họa: Minh Hiền

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 18/12, sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, trưa và chiều tăng nhiệt với mức cao nhất 22-24 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng TP Huế cục bộ có nơi có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.