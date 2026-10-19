Từng giành học bổng toàn phần sang Trung Quốc, sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 4.0, Ngô Bá Được lại quyết định trở về Việt Nam, làm trong khu công nghiệp gần nhà.

Từ sinh viên chật vật với tiếng Trung đến tốt nghiệp xuất sắc ở Bắc Kinh

Ngô Bá Được, sinh năm 2001, quê Quảng Ninh, từng theo học ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Hạ Long. Thời điểm mới học ngoại ngữ này, Được không có nhiều lợi thế so với các bạn cùng lớp.

“Có những bạn tiếp xúc với tiếng Trung từ rất sớm, thậm chí có chứng chỉ HSK 5. Trong khi đó, em mới chỉ biết đến ngôn ngữ này qua những bộ phim như Tây du ký, Thủy hử”, Được nhớ lại.

Sau một thời gian, Được nhận thấy kết quả học tập của mình chưa tốt. Đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, việc học trực tuyến càng khiến nam sinh khó theo kịp chương trình.

Một lần, Được nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về học bổng du học Trung Quốc. Nghĩ rằng muốn giỏi tiếng Trung thì cần được học tập trong môi trường sử dụng ngôn ngữ này hàng ngày, Được bắt đầu tìm hiểu quy trình ứng tuyển.

Với sự giúp đỡ của cô giáo, Được nhanh chóng thi chứng chỉ HSK đầu tiên, đủ điều kiện ứng tuyển học bổng toàn phần ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, để thuyết phục gia đình đồng ý cho đi du học cũng không dễ dàng. Bố mẹ Được lo lắng vì chưa hình dung rõ con đường học tập ở nước ngoài và những khó khăn con trai sẽ đối mặt. Sau một thời gian dài thuyết phục, bố mẹ mới chấp nhận cho Được du học.

Ngô Bá Được theo học ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Ảnh: NVCC

Dù đã có chứng chỉ HSK4, nhưng khi đặt chân tới Bắc Kinh, nam sinh gần như không hiểu những gì người xung quanh nói. Điều ấy khiến Được nhận ra kiến thức trong giáo trình và việc giao tiếp thực tế vẫn là một khoảng cách.

“Muốn giao tiếp tốt, người học không thể chỉ ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp mà cần thường xuyên tiếp xúc, thực hành và hiểu cách sử dụng ngôn ngữ trong từng hoàn cảnh”, Được nói.

Trong những năm tháng học tại Bắc Kinh, Được duy trì sự nghiêm túc và tính kỷ luật, dành khoảng 12-14 giờ mỗi ngày cho việc học.

Nhờ vậy, nam sinh tốt nghiệp với GPA 4.0, nằm trong top 5 toàn khóa. Kết quả này với Được, là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt quá trình học tập.

“Với thành tích này, em đã có rất nhiều kỳ vọng về công việc sau khi ra trường”, Được nhớ lại.

Quyết định làm nhân viên thu mua trong khu công nghiệp

Khi còn ngồi trên giảng đường, Được từng hình dung mình sẽ trở thành giáo viên tiếng Trung, phiên dịch hoặc làm công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đã học.“Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch”, Được nói.

Trở về Việt Nam, Được từng làm phiên dịch, thử sức với lĩnh vực kinh doanh trước khi trở thành nhân viên thu mua tại một doanh nghiệp Trung Quốc ở khu công nghiệp gần nhà.

Công việc khác với những gì từng hình dung khiến Được nhiều lần tự hỏi liệu mình có đang đi lệch mục tiêu ban đầu.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế dần khiến Được thay đổi cách nhìn. “Em nhận ra một công việc phù hợp không nhất thiết phải gắn với thành phố lớn hay chức danh nổi bật. Điều quan trọng là môi trường đó có giúp mình phát huy năng lực, học hỏi thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm hay không”, Được nói.

Khi cân nhắc công việc gần nhà, Được quan tâm đến cơ hội sử dụng tiếng Trung, khả năng phát triển chuyên môn, môi trường làm việc và sự phù hợp với cuộc sống cá nhân. Khu công nghiệp nơi Được làm việc có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, tạo điều kiện để Được vận dụng ngoại ngữ và tìm hiểu thêm về sản xuất, thu mua, vận hành doanh nghiệp.

“Giờ đây, em không còn nghĩ những năm tháng học tập tại Trung Quốc của mình bị lãng phí”, Được nói.

Được tốt nghiệp với GPA 4.0, nằm trong top 5 toàn khóa. Ảnh: NVCC

Bước vào môi trường doanh nghiệp, Được phải học lại nhiều thứ từ đầu. “Nếu bài tập trên giảng đường thường có yêu cầu rõ ràng và tiêu chí đánh giá cụ thể, công việc thực tế lại đặt ra những vấn đề không có sẵn một đáp án duy nhất”, Được nói.

Với công việc thu mua, biết tiếng Trung là một lợi thế, nhưng chưa đủ. Được còn phải làm quen với quy trình nội bộ, thông tin sản phẩm, yêu cầu của nhà cung cấp, giá cả, thời gian giao hàng và cách phối hợp giữa các phòng ban.

Nam sinh nhìn nhận tấm bằng xuất sắc vẫn có giá trị, nhưng không phải sự bảo đảm rằng một người có đủ năng lực để xử lý mọi vấn đề thực tế.

Trong tương lai, Được muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở lĩnh vực thu mua, đồng thời phát triển định hướng chia sẻ, giảng dạy tiếng Trung phục vụ công việc.

Nhìn lại hành trình của mình, Được cho rằng thay đổi lớn nhất là cách nhìn nhận về thành công. Nếu trước đây, Được thường đánh giá sự tiến bộ qua điểm số và kết quả học tập thì hiện tại, Được quan tâm nhiều hơn đến những kỹ năng tích lũy, khả năng giải quyết vấn đề và giá trị có thể tạo ra trong công việc.

“Em từng nghĩ học tốt tiếng Trung và tốt nghiệp xuất sắc sẽ giúp mình có một con đường nghề nghiệp tương đối rõ ràng. Bây giờ, em hiểu rằng đó mới chỉ là điểm khởi đầu”, Được chia sẻ.