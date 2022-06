Du khách chen chân xem vũ điệu carnival nóng bỏng, Đà Nẵng tưng bừng tối cuối tuần

Tối 25/6, chương trình carnival đường phố Sun Fest chủ đề “Take me to the Sun” diễn ra, mở màn chuỗi sự kiện hè đặc sắc của Đà Nẵng.

Chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội “Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng 2022” do Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị tổ chức. Carnival đường phố Sun Fest, quy tụ 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy với 160 vũ công, nghệ sĩ trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia như: Nga, Ukraine, Belarus, Uberkistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba. Tối nay, dọc tuyến đường Bạch Đằng nối dài, thu hút nghìn du khách và người dân theo dõi các tiết mục biểu diễn của các vũ công. Mỗi màn biểu diễn đặc sắc mọi người vỗ tay, hò hét tạo không khí sôi động… Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, chương trình nhằm kích hoạt khôi phục hoạt động du lịch sau thời gian dài trầm lắng vì đại dịch Covid-19, carnival đường phố năm nay hứa hẹn đem đến cho du khách và người dân TP một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động trên những nẻo đường khám phá Đà Nẵng về đêm. Carnival đường phố Sun Fest, quy tụ 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy với 160 vũ công, nghệ sỹ trong nước và quốc tế Sự kiện thu hút đông đảo du khách và người dân theo dõi các tiết mục biểu diễn của các vũ công Các tiết mục biểu diễn của vũ công tại tuyến đường Bạch Đằng nối dài tạo không khí nhộp nhịp cho thành phố du lịch vào buổi tối cuối tuần Khán giả hò hét, vỗ tay những tiết mục biểu diễn đặc sắc của các vũ công Nhiều người tranh thủ chụp ảnh với các vũ công biểu diễn Carnival đường phố năm nay hứa hẹn đem đến cho du khách và người dân TP một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động trên những nẻo đường khám phá Đà Nẵng về đêm Carnival đường phố sẽ diễn ra trong khung giờ 19h30 đến 21h các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, từ 25/6 - 24/7 (trừ ngày 9/7) Hồ Giáp