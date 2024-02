Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa có công văn về việc tạm dừng hoạt động chợ quê An Nhứt, xã An Nhứt.

Chợ quê An Nhứt thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa đến trải nghiệm mỗi ngày. (Ảnh: Q.H)

Mô hình chợ quê này vừa hoạt động được 2 tháng qua, gây “sốt” trên mạng xã hội bởi toạ lạc trên con đường nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt, thu hút nghìn người dân địa phương và du khách gần xa tham gia trải nghiệm mỗi ngày.

Chợ có 20 gian hàng, mở cửa từ 16h30 - 20h hàng ngày, bán những món ăn dân dã mang đậm hương vị địa phương như: bánh hỏi An Nhứt, bánh khọt, bánh cuốn, hột vịt lộn, cá viên chiên, bắp, khoai nướng cùng các loại hải sản tươi… Bên ngoài đường lối dẫn vào phiên chợ, người dân được hướng dẫn gửi xe miễn phí.

Các phương tiện đậu kín hai bên tuyến đường quốc lộ 55 gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là một trong những lý do được UBND huyện Long Điền đưa ra khi yêu cầu dừng hoạt động chợ quê. (Ảnh: Q.H)

Theo UBND huyện Long Điền, trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, UBND xã An Nhứt đã tổ chức hoạt động chợ quê (khu vực cầu An Nhứt) thu hút nhiều người dân tới tham quan, thưởng thức ẩm thực địa phương. Đây là mô hình góp phần tạo điều kiện sinh kế cho người dân địa phương, là một hướng phát triển du lịch cộng đồng khu vục nông thôn.

Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động và kiểm tra thực tế, UBND huyện xét thấy UBND xã chưa có các giải pháp cụ thể về bãi đậu xe (hiện lưu lượng xe ô tô rất nhiều, phải đậu ép sát vào lề đường quốc 55 gây nguy cơ cao mất an toàn giao thông), không có vật che chắn thành kênh thủy lợi Bà Đáp để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, nhất là trẻ em; chưa thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cho khu vực ruộng đồng và kênh mương thủy lợi.

Khu vực chợ quê An Nhứt giáp kênh thủy lợi Bà Đáp nhưng không có vật che chắn bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, nhất là trẻ em. (Ảnh: Q.H)

Do đó, để mô hình chợ ẩm thực được hoạt động an toàn và ổn định, UBND huyện Long Điền giao xã An Nhứt chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về mô hình chợ ẩm thực, như: đưa ra các giải pháp bảo đảm công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường...

"Trường hợp vị trí hiện hữu không đáp ứng được các giải pháp nêu trên thì khảo sát vị trí khác tại địa phương cho phù hợp. Sau khi kế hoạch hoàn thành gửi các ngành liên quan lấy ý kiến, góp ý và thông qua UBND huyện trước khi tổ chức hoạt động", công văn của UBND huyện Long Điền nêu.

UBND huyện yêu cầu, trước mắt UBND xã An Nhứt tạm dừng hoạt động chợ quê này kể từ ngày 1/3 cho đến khi kế hoạch được thông qua và có chấp thuận của các ngành chức năng huyện.