MỸ - Một nhóm người đi mô tô vừa dừng lại bên đường để giúp người gặp tai nạn thì bất ngờ phải tháo chạy khi chiếc Toyota GR Corolla mất lái lao thẳng về phía họ. May mắn, không ai bị thương nghiêm trọng.

Vụ tai nạn được ghi lại bằng camera gắn trên mũ bảo hiểm của một người điều khiển mô tô Aprilia, sau đó đăng tải trên tài khoản Instagram @gentlecrabcake và được trang Carscoops đưa tin.

Xem video:

Theo hình ảnh trong video, người điều khiển mô tô Aprilia đang chạy phía sau một chiếc Toyota GR Corolla màu trắng trên cung đường quanh co. Tài xế chiếc hatchback hiệu năng cao liên tục vào cua với tốc độ lớn.

Khi ôm một khúc cua trái ở tốc độ khoảng 70 dặm/giờ (113 km/h), chiếc Toyota bất ngờ mất độ bám và đuôi xe trượt ngang.

Theo phân tích của Carscoops, thay vì duy trì hoặc giảm nhẹ chân ga, tài xế ô tô vẫn đạp phanh khiến chiếc xe tiếp tục văng với bán kính lớn hơn, bánh xe trượt vào phần đất bên lề đường ở khúc cua. Tài xế cố gắng đánh lái để đưa xe trở lại đúng hướng nhưng không xử lý được, xe tiếp tục lao vào lề đường trong khi tại điểm này, một nhóm người đi mô tô đang dừng đỗ.

May mắn thay, phát hiện chiếc Toyota lao tới, nhóm biker này vội vàng bỏ chạy để thoát khỏi tình huống bị đâm trúng.

Chiếc Toyota GR Corolla sau đó đâm mạnh vào một gốc cây và một số xe mô tô đang đỗ. Cú va chạm khiến chiếc ô tô hư hỏng nặng. Tài xế và hành khách trên chiếc Toyota cũng không bị thương nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý là nhóm biker không dừng lại ở vị trí nguy hiểm này để nghỉ ngơi đơn thuần. Theo lời một thành viên trong nhóm chia sẻ dưới bài đăng Instagram, họ vừa tấp vào lề để giúp một người đi xe máy khác gặp tai nạn tại chính khúc cua đó.

Người đăng video trên tài khoản @gentlecrabcake cho biết đây là lần anh suýt gặp tai nạn với ô tô ở khoảng cách gần nhất trong suốt thời gian đi mô tô trên những cung đường đèo.

"Tôi tình cờ gặp tài xế này khi đang xuống núi và nghĩ rằng anh ta hiểu rõ chiếc xe cũng như cung đường. Nhưng anh ta mất độ bám giữa khúc cua và lao thẳng về phía nhóm biker đang dừng xe bên đường", người này kể lại.

Theo người chứng kiến, gốc cây bên đường có thể đã giúp ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng hơn. Những người ngồi trên Toyota bị va đập, xây xát nhưng hệ thống túi khí đã góp phần hạn chế thương tích.

Sau vụ việc, người đăng video cũng đưa ra lời cảnh báo về việc lái xe tốc độ cao trên những cung đường đèo.

"Đường đèo không phải nơi để thử giới hạn của phương tiện. Bạn sẽ tìm thấy giới hạn của mình, hoặc chính giới hạn ấy sẽ tìm đến bạn", người này viết.

Dù vậy, anh cũng kêu gọi cộng đồng không công kích tài xế Toyota, bởi bất kỳ ai cũng có thể mắc sai lầm.

Toyota GR Corolla là mẫu hatchback hiệu năng cao, sử dụng hệ dẫn động bốn bánh, được phát triển để mang lại khả năng vận hành thể thao. Tuy nhiên, như Carscoops nhận định, ngay cả những chiếc xe có khả năng vận hành tốt cũng không nên được thử nghiệm giới hạn trên đường giao thông công cộng.

Theo Carscoops

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