Mời Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng vì không tốn kinh phí

- Điều gì khiến anh ra mắt sản phẩm mới sau thời gian im ắng suốt 3 năm qua?

Tôi làm nghề ngẫu hứng, không bị lệ thuộc hay gượng ép phải chạy theo thị trường. Dịp tình cờ, tôi được nhạc sĩ trẻ Nguyễn Bá Thành đưa nghe bản nháp ca khúc Bartender. Tôi thấy hay nên quyết định mua và trao đổi với ê-kíp để lên ý tưởng quay MV. Đây là MV tôi đầu tư lớn, cũng là dự án thực hiện lâu nhất, gần 1 năm với 90% kỹ xảo là 3D. Tôi muốn mọi thứ chỉn chu nhất khi trở lại.

Ngoài MV, tôi cũng cho ra mắt EP với một số ca khúc. Tôi muốn nói nhiều về sự nữ quyền, như một cách tôn vinh phụ nữ. Tôi vẫn hát về câu chuyện tình yêu nhưng nó sẽ trưởng thành, táo bạo hơn.

Hình tượng một cô gái sexy, vài mối tình lệch tuổi hạnh phúc trong showbiz như Ngô Thanh Vân - Huy Trần, hay Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên… là cảm hứng để tôi đưa vào sản phẩm lần này.

- Đâu là lý do khiến anh thay đổi, so với một Dương Triệu Vũ làm nghề kín kẽ và an toàn gần 20 năm qua?

Tôi không tham vọng, suy nghĩ hơn thua hay cạnh tranh với đồng nghiệp. Điều này khiến đầu óc tôi thảnh thơi, song đổi lại khiến mình như đứng ngoài dòng chảy âm nhạc. Đã đến lúc tôi phải xốc dậy và quyết liệt hơn nữa để bước ra khỏi vòng an toàn.

Sự thay đổi này mạo hiểm nhưng nếu không như thế tôi sẽ mãi không có gì mới. Đừng nói là khán giả, ngay cả chính tôi cũng chán ấy chứ. Tôi tin vào năng lực bên trong đủ để kết nối với người nghe nhạc.

- Anh nói gì về việc mời 2 người anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng trong MV?

Tôi mời 2 người anh này đơn giản vì không tốn kinh phí (cười). Còn sâu thẳm, tôi muốn anh em có kỷ niệm với nhau. Chúng tôi giờ lớn tuổi, thời gian gặp gỡ nhau ít đi vì mỗi người có bộn bề riêng.

Vài ngày trên phim trường, chúng tôi cùng ăn uống, ngủ nghỉ và trò chuyện. Bữa quay giống như một buổi tụ họp gia đình, hoàn toàn không căng thẳng hay áp lực. Sau bao nhiêu năm, mỗi người một vị trí, công việc và cuộc sống riêng. Cả 3 ngồi lại với nhau với tôi là một điều quý giá.

Dương Triệu Vũ tin tưởng vào anh trai Hoài Linh.

- Danh hài Hoài Linh sống khép kín, ít hoạt động nghệ thuật sau ồn ào, là em trai ruột, anh chia sẻ anh ấy ra sao?

Anh Hoài Linh là người lớn, giỏi và đủ bản lĩnh để có cách giải quyết ồn ào xung quanh. Là em trai, tôi chỉ ở bên động viên, cùng mọi người trao sự yêu thương và tin tưởng đến anh. Nhìn anh trai, tôi học được nhiều điều. Rằng khi đối diện sóng gió, chúng ta cứ bình thản đối mặt, mọi chuyện rồi sẽ qua.

Lúc này anh cũng dành thời gian cho bản thân và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Thú vui mới của anh là lên rừng bẫy chim, bên cạnh đam mê chăm sóc cây cảnh. Tôi cũng mong sau này cũng có thể được như anh ấy bây giờ.

- 40 tuổi là cột mốc của một người đàn ông. Với anh, cuộc sống lúc này có gì thú vị?

Tôi thấy hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua bình yên. Sau dịch, tôi thay đổi nhiều trong tư tưởng và lối sinh hoạt. Tôi tự chủ động chăm sóc sức khỏe. Tôi biết nấu ăn và thậm chí còn nấu rất ngon, thường xuyên vào bếp chiêu đãi bạn bè.

Trước đây, tôi cũng đam mê đồ hiệu, nhà lầu, siêu xe. Bây giờ, tôi không còn quá đam mê hay phải bắt buộc phải có cho bằng được.

Tôi có thói quen dậy sớm, chăm cây, dọn nhà, ăn sáng và bắt đầu đi thu âm. Ngày nào rảnh, tôi dành thời gian chơi với mèo, đọc sách, xem phim và gọi điện thăm hỏi người thân. Khi hạ tiêu chuẩn sống, tôi thấy “dễ thở” hơn, thậm chí thấy dư dả so với nhiều người.

- Thị phi, tin đồn từng khiến anh áp lực và trốn tránh. Còn bây giờ, mọi thứ với anh thế nào?

Nếu cứ mãi lo sợ, có lẽ tôi không thể sống và làm việc trong showbiz tới giờ phút này. Khi còn được nhắc tên, còn các tin đồn tức là cái tên Dương Triệu Vũ vẫn còn “view”. Vậy thì cứ để họ đồn, không sao cả. Điều quan trọng vẫn là chính mình, sống tử tế và trách nhiệm thì không gì phải hổ thẹn.

Tính tôi thẳng thắn, sự việc xảy ra buộc lòng phải lên tiếng. Khi đã giải quyết xong tôi khép lại, không lăn tăn nghĩ ngợi. Người nghệ sĩ luôn nhạy cảm trong suy nghĩ. Gần đây, Coco Lee, ca sĩ tôi yêu quý qua đời vì trầm cảm. Tôi chợt thấy nên nhìn thoáng hơn, để bình yên cho bản thân và người xung quanh.

Không nghĩ sẽ kết hôn hay sinh con!

- Hiện chuyện tình cảm anh thế nào?

Mối quan hệ giữa tôi và người yêu vẫn ổn định trong 6 năm qua. Chúng tôi tìm được cảm giác bình yên, an toàn khi bên nhau. Đây cũng là điều mong mỏi lớn nhất với tôi lúc này.

Người ấy chia sẻ với tôi rất nhiều, từ chuyện công việc ca hát đến cuộc sống. Bạn quan tâm một cách thầm lặng, chu đáo, khiến tôi cảm giác an toàn.

Chúng tôi cũng có quãng thời gian không hiểu nhau, dẫn đến một số tranh cãi gay gắt. Hiện tôi bao dung hơn, bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ cho đối phương.

- Một mối quan hệ kéo dài như thế, anh liệu sẽ kết hôn hay ít nhất công khai với mọi người?

Quan điểm của tôi khác số đông. Tôi không định sẽ đăng ký kết hôn hay bắt buộc phải lập gia đình. Tôi không muốn bị lệ thuộc, bó buộc vào một tờ giấy. Thực tế nhiều cặp đôi cưới hỏi đàng hoàng, làm mọi thủ tục vẫn ngoại tình, đổ vỡ.

Kết hôn cũng ít nhiều mất đi sự lãng mạn trong tình yêu, nên thôi “hãy cứ là tình nhân”. Tôi vui vì mối quan hệ của cả hai đến lúc này được bạn bè, gia đình và người thân ủng hộ.

- Đàm Vĩnh Hưng trong 2 năm qua quen thuộc với hình ảnh ‘ông bố bỉm sữa’, anh có dự tính sẽ có con như anh ấy?

Thú thật khi nhìn hình ảnh của anh Hưng bên cạnh con trai - bé Polo Huỳnh - trong một phút giây nào đó tôi đã mong mỏi có con.

Tuy nhiên, tôi lúc này chưa thích hợp để làm bố. Cuộc sống tôi nay đây mai đó, đi khắp nơi làm sao lo cho con trọn vẹn được. Hay nếu cứ mang con theo suốt bên cạnh lại tội cho bé. Đó là lý do tôi xin anh Hưng cho làm cha đỡ đầu Polo.

Có thể năm 50 tuổi suy nghĩ tôi sẽ khác. Tôi tin mọi thứ đều phải đủ duyên lành, con cái cũng vậy. Tôi có lòng tin tuyệt đối vào những gì mình được ơn trên trao tặng và hiện hữu trong đời.

Sau khi cha mất năm 2021, Dương Triệu Vũ và Hoài Linh dành nhiều thời gian bên mẹ.

- Điều anh trăn trở lúc này là gì?

Quá khứ đã qua, tương lai chưa biết nên tôi phải sống hết lòng cho hiện tại. Gia đình, bạn bè và sức khỏe là 3 thứ tôi ưu tiên hàng đầu. Tôi cũng cố gắng giữ giọng, chăm sóc vẻ ngoài để được đứng trên sân khấu lâu dài.

Tất nhiên cuộc sống mà! Sẽ có nỗi lo toan bộn bề, quan trọng là chúng ta thích nghi thôi. Khi biết đủ và hài lòng với nó, không điều gì khiến tôi lăn tăn hay mệt mỏi nữa. Tôi trân trọng lần gặp gỡ mọi người và biết ơn những mối nhân duyên đi qua trong đời.

MV 'Bartender' của Dương Triệu Vũ: