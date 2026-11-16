Giải bài toán vừa giao thương thuận tiện, vừa an cư sinh thái biệt lập cho giới thương nhân Ban Mê, mô hình nhà phố Dual-Living tại Era City mang đến chuẩn mực không gian vừa ở vừa kinh doanh mới giữa lòng thủ phủ Tây Nguyên.

Mặt tiền 6m và lợi thế kinh doanh

Khác biệt lớn nhất của các sản phẩm tại dự án Era City nằm ở thiết kế tối ưu hóa công năng thương mại ngay từ không gian tầng trệt. Với mặt tiền rộng lên tới 6m, ngôi nhà thoát khỏi cảm giác chật chội của nhà phố truyền thống, mở ra không gian trưng bày bề thế, lý tưởng để phát triển các mô hình kinh doanh như showroom, phòng khám, nhà hàng hay văn phòng đại diện…

Era City ra mắt dòng tư gia thương mại mặt tiền 6m với tên gọi Dual-Living. Ảnh phối cảnh

Giá trị thương mại của mặt bằng này không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn được nâng đỡ bởi hạ tầng khu vực. Theo Quy hoạch chung đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt, phường Tân An được xác định là "cửa ngõ liên kết không gian đô thị". Khu vực tiếp giáp các trục giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh, cùng mạng lưới ba tuyến cao tốc CT.02, CT.24 và CT.27 theo quy hoạch, trong đó tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã đưa vào khai thác 20 km đầu tuyến từ tháng 5/2026.

Đáng chú ý hơn, Buôn Ma Thuột đang chuyển dịch động lực phát triển từ mở rộng không gian xây dựng sang đẩy mạnh năng lực sản xuất, chế biến và logistics. Theo Sở Công Thương Đắk Lắk, tại địa bàn phường Tân Lập và Tân An sẽ phát triển Chợ đầu mối nông sản vùng Tây Nguyên gắn với khu dịch vụ hậu cần trung chuyển, kết hợp cảng cạn và khu công nghệ cao nông sản, quy mô khoảng 495 ha.

Hiện hai cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2, quy mô lần lượt khoảng 48,5 ha và 56,3 ha, đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Lực lượng chuyên gia, quản lý và kỹ sư làm việc tại đây trở thành nguồn khách hiện hữu, tiềm năng cho dự án.

Không gian sống tách biệt trên tầng cao

Bước qua không gian kinh doanh ở tầng trệt, ba tầng trên của mỗi căn nhà phố Era City mở ra một thế giới khác: riêng tư, yên tĩnh và nhiều mảng xanh. Thiết kế phân luồng lối đi, kết hợp giải pháp cách âm và cách nhiệt theo hồ sơ thiết kế được duyệt, giúp không gian sinh hoạt của gia đình tách khỏi nhịp ồn ào của phố, dù chỉ cách nhau một nhịp cầu thang.

Tại đây, chất lượng sống được nâng tầm bởi định hướng quy hoạch đưa phường Tân An trở thành "đô thị sinh thái chất lượng cao" và giữ vai trò "hành lang xanh" chuyển tiếp hài hòa. Gia chủ có thể tận hưởng tầm nhìn thoáng từ ban công rộng, một ly cà phê sáng sớm, hay buổi tối sum họp trên sân thượng mát mẻ của vùng cao nguyên.

Dự án được bao quanh bởi hệ thống trường học liên cấp và các bệnh viện chất lượng cao

Không dừng lại ở không gian sống, hệ tiện ích quanh dự án mang tới nền tảng phát triển toàn diện cho gia đình đa thế hệ. Theo Quy hoạch chung đô thị Buôn Ma Thuột đến năm 2050, địa phương đẩy mạnh nâng cấp mạng lưới giáo dục trung tâm, kiên cố hóa 100% phòng học, đồng thời đầu tư thêm các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến cho Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Với hệ thống cơ sở đào tạo và khám chữa bệnh hiện hữu ngay tại phường Tân An, con trẻ của cư dân Era City được học tập trong trường học các cấp đồng bộ, còn người cao tuổi được chăm sóc bởi dịch vụ y tế chuyên sâu chỉ cách vài phút di chuyển.

Phối cảnh trung tâm thương mại tại Era City

Quy mô dân số phường Tân An được dự báo đạt khoảng 98.000 người vào năm 2035 và khoảng 150.000 người vào năm 2050. Một khu vực liên tục đón thêm cư dân mới là nền tảng để mặt bằng kinh doanh duy trì lượng khách, bất động sản giữ được thanh khoản.

Thay vì phải sở hữu hai bất động sản riêng biệt, một mặt bằng ngoài phố để kinh doanh và một căn nhà vùng ven để nghỉ ngơi, giới doanh chủ Ban Mê có thêm lựa chọn “hai trong một” tại Era City. Mô hình Dual-Living gộp hai nhu cầu đó vào một địa chỉ, nơi phần dành cho cơ nghiệp và phần dành cho gia đình được tách bạch rõ ràng theo chiều cao của ngôi nhà.

Tọa lạc tại số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, Era City mang tới 152 căn nhà phố thương mại thiết kế theo mô hình Dual-Living. Dự án được phát triển và xây dựng bởi Xuân Mai Corp, doanh nghiệp thành lập ngày 29/11/1983, tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình và bất động sản. Hotline: 09.6647.6647

(Nguồn: Xuân Mai Corp)