Erik ten Hag báo tin Rashford chấn thương, lỡ MU đấu Europa League

Chân sút 24 tuổi không có mặt trong đội hình MU đến Moldova, trong khi Martial, Van de Beek và Aaron Wan-Bissaka cũng vắng mặt.

Rashford tìm lại nụ cười dưới thời Erik ten Hag

Rashford cho thấy đang hồi sinh trở lại dưới thời Erik ten Hag, với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 4 lần ra sân gần nhất cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, tiền đạo này đã gặp chấn thương trong trận MU đè bẹp Arsenal 3-1 hôm 4/9, trong đó anh lập cú đúp.

Sau đó, Rashford bỏ lỡ trận ra quân Europa League, MU 0-1 Real Sociedad ngay tại Old Trafford vào thứ Năm tuần trước.

Giờ đây, anh tiếp tục vắng mặt ở trận đấu tiếp theo của thầy trò Erik ten Hag tại sân chơi ‘hạng 2’ châu Âu, đến làm khách Sheriff do chưa kịp bình phục.

Có chút an ủi cho thuyền trưởng Erik ten Hag vì sau trận đấu đêm nay, MU đến đầu tháng 10 mới thi đấu trở lại.

Thuyền trưởng MU hy vọng, Rashford sớm trở lại

Lý do, trận MU gặp Leeds cuối tuần này đã bị hoãn vì không đủ cảnh sát làm nhiệm vụ (do được huy động đảm bảo an ninh tại các địa điểm sau khi Nữ hoàng Anh, Elizabeth II qua đời). Sau đó các CLB nghỉ, thời gian cho các đội tuyển QG ở kỳ FIFA Days.

HLV Erik ten Hag cập nhật tình hình chấn thương của Rashford: “Cậu ấy vắng mặt trận MU đấu Sheriff do chấn thương gặp phải trong trận đấu với Arsenal.

Marcus Rashford bị chấn thương cơ. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ phải nghỉ quá lâu nhưng tôi không thể nói là bao lâu.

Tình hình không quá đáng ngại. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại với chúng tôi”.

Sau khi để thua trận ra quân, MU rất cần chiến thắng trước Sheriff để thúc đẩy tinh thần, tạo đà bước tiếp ở Europa League.