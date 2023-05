‘sếp’ EVN bày mẹo tiết kiệm điện khi dùng điều hòa

Tại tọa đàm, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, người dân nên cài đặt ở nhiệt độ chênh với nhiệt độ môi trường bên ngoài khoảng 5 độ C. Nếu để nhiệt độ quá thấp, lạnh, người trong phòng bước ra môi trường nắng, nóng, nhiệt độ cao, dễ bị sốc nhiệt, ảnh hưởng sức khỏe.

Người dân nên bật máy lạnh ở nhiệt độ vừa phải, có sử dụng kèm quạt để phát tán hơi lạnh trong phòng. Như vậy, vừa đảm bảo sức khỏe, tiết kiệm điện. Nếu thực sự triệt để áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện mà EVN tư vấn, lượng điện tiêu thụ trong nhà giảm không dưới 30%.

Theo ông Kiên, người dân không nên để máy lạnh ở nhiệt độ thấp, dùng trong 1 tiếng rồi tắt, việc này làm giảm tuổi thọ máy, nhiệt độ nên chọn ở mức vừa phải, tối ưu là 26 độ C. Vừa tiết kiệm điện, tốt cho sức khỏe và cũng không bị sốc nhiệt khi ra ngoài trời nắng nóng. Hiện nay, các thiết bị cũng đã có một số gia đình sử dụng thiết bị thông minh, nếu áp dụng thêm các giải pháp thông minh trong gia đình thì tỷ lệ tiết kiệm điện còn tốt hơn nữa.

Còn TS. Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Phát triển xanh phân tích, nhiệt độ điều hòa không khí có vùng cảm thấy thoải mái nhất, đó là chênh khoảng 7-10 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Ví dụ, nếu điều hòa đặt 26 độ C, tức là nhiệt độ bên ngoài khoảng 30-31 độ C, song, những ngày nóng lên tới 38-40 độ C thì nên đặt nhiệt độ điều hòa ở mức cao hơn, khoảng 30 độ C. Khi để nhiệt độ như thế, tránh sốc nhiệt cho cơ thể người, đảm bảo cộng suất, tuổi thọ máy lạnh khi hoạt động.