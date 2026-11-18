CTCP Đầu tư F88 cải chính thông tin trong bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, xác nhận thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Giao giữ chức vụ tương tự tại 5 doanh nghiệp khác, thay vì 7 như đã công bố.

Ngày 18/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng công văn của CTCP Đầu tư F88 (mã F88) về việc cải chính thông tin trong bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Bản cáo bạch được công bố ngày 8/7 trên trang tin của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo bản cải chính, ngoài CTCP Đầu tư F88, ông Nguyễn Xuân Giao là thành viên HĐQT tại 5 doanh nghiệp gồm Đầu tư Hạnh phúc AG, Đầu tư CME Solar, Kinh doanh F88, Công nghệ Ngôi nhà xanh và Nước AquaOne Hậu Giang.

So với bản cáo bạch ban đầu, F88 bỏ 3 doanh nghiệp khỏi danh sách gồm Hạ tầng nước Sài Gòn, Arya Consumer và Dược Aikya, đồng thời bổ sung Nước AquaOne Hậu Giang. Danh sách sau cải chính khớp với nội dung nêu trong quyết định xử phạt.

Trước đó, ngày 5/11, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 678/QĐ-XPHC, phạt CTCP Đầu tư F88 150 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Ngoài phạt tiền, cơ quan thanh tra buộc doanh nghiệp cải chính thông tin. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng thông tin về quyết định xử phạt ngày 9/11.