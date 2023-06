Sau thời gian dài chờ đợi, Ferrari Purosangue đã được ra mắt thị trường Việt hôm 20/6 vừa qua. Tuy nhiên, giá bán của mẫu xe này đã nhanh chóng gây ra nhiều tranh cãi trong giới chơi xe và yêu xe khi lên đến 39 tỷ đồng.

Mức giá này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi đây vốn là mẫu xe gầm cao 4 chỗ 4 cửa đầu tiên của thương hiệu ngựa chồm Ý cạnh tranh với Aston Martin DBX707 và Lamborghini Urus Performante.

Trong khi đó, Aston Martin DBX707 có giá bán khởi điểm chỉ từ 21,8 tỷ đồng và Lamborghini Urus Performante rẻ hơn khi ở mức 16,5 tỷ đồng. Nếu cộng cả hai chiếc siêu xe này lại thì cũng chỉ ở mức 38,3 tỷ đồng, vẫn ít hơn 700 triệu so với mua Ferrari Purosangue.

Với giá bán 39 tỷ đồng, Ferrari Purosangue ghi điểm trong phân khúc so với các đối thủ khi sử dụng cỗ máy V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, sản sinh công suất tối đa 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 716 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe dễ dàng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 310 km/h.

Tuy nhiên, hiệu năng của xe không quá ấn tượng khi chỉ mạnh hơn 19 mã lực so với DBX707 nhưng vẫn chậm hơn 0,1 giây dù khả năng tăng tốc ngang ngửa Urus Performante.

Lamborghini Urus Performante

Aston Martin DBX707

Chính cỗ máy này tạo nên giá trị cho chiếc xe, bởi động cơ V12 hút khí tự nhiên sẽ sớm bị khai tử trong thời gian tới, hoặc kết hợp với công nghệ hybrid như Lamborghini.

Đây là một phần lý do khiến giá bán của xe cao gấp 1,5 lần so với Urus Performante tại thị trường Mỹ và gấp gần 2 lần so với DBX707.

Động cơ V12 hút khí tự nhiên là thứ khiến nhiều tay chơi xe yêu thích âm thanh và cảm giác hưng phấn khác hoàn toàn cỗ máy tăng áp kép của các đối thủ trong phân khúc. Bên cạnh đó, việc Ferrari dần chuyển sang sử dụng động cơ hybrid cho hiệu năng lớn hơn càng làm tăng giá trị của động cơ trên chiếc Purosangue, với ý nghĩa sưu tầm.

Điểm cộng tiếp theo cho mẫu crossover là không gian nội thất kết hợp giữa sự sang trọng và thể thao rất riêng, khác biệt hoàn toàn phong cách đậm chất thể thao của cả Aston Martin và Lamborghini.

Đặc biệt hơn, hàng ghế thứ hai có 2 ghế ngồi độc lập và ngăn cách bằng bệ tỳ tay cố định như một số mẫu SUV siêu sang (Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga) nhưng sử dụng kiểu ghế thể thao.

Dù vậy, do kiểu dáng crossover với chiều dài cơ sở chỉ vỏn vẹn 3.018 mm khiến không gian hàng ghế thứ hai mang đến ít sự thoải mái hơn các đối thủ cùng phân khúc và có phần chật chội nếu so với các mẫu SUV siêu sang.

Về kiểu dáng ngoại thất, Ferrari Purosangue mang phong cách mềm mại thay vì góc cạnh như Urus Performante và DBX707. Xe không quá hầm hố dù đuôi xe trang bị bộ khuếch tán cỡ lớn với nhiều cánh chia gió.

Tham khảo trên các cộng đồng về xe, nhiều người cho rằng mẫu xe gầm cao 4 chỗ của hãng siêu xe Ý đang dần mất chất “ngựa chồm” và mang thiết kế của một số xe phổ thông như Toyota Crown hay thậm chí là Mazda3 Hatchback.

Phỏng vấn nhanh một người đang sở hữu Ferrari tại Hà Nội (giấu tên – PV), anh cho biết cá nhân anh không thích SUV nói chung, do đó Purosangue với anh không có sự ấn tượng.

Có thể nhận thấy tệp khách hàng lựa chọn Purosangue sẽ tập trung chủ yếu vào người thích xe gầm cao đồng thời là người rất yêu thích thương hiệu Ferrari hoặc thích sự độc lạ, thay vì chọn Urus đã xuất hiện nhiều tại Việt Nam. Tuy nhiên vì thiết kế bị đánh giá thiếu bản sắc, phong cách nửa sang trọng, nửa thể thao lại có giá bán quá đắt nên mẫu siêu SUV này không được đánh giá tiềm năng quá cao tại thị trường Việt Nam.

Rolls-Royce Cullinan

Với số tiền hơn 39 tỷ đồng các đại gia Việt thường sẽ hướng đến những mẫu xe như Rolls-Royce Cullinan hoặc Bentley Bentayga EWB.

Anh Quân

