Theo thông tin từ một số đại lý Ford, xe mới Ford Territory 2023 dự kiến ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 11 tới. Đây là mẫu xe nằm ở phân khúc SUV đô thị 5 chỗ và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, MG HS, Kia Sportage, Peugeot 3008...

Ford Territory sẽ lấp chỗ trống mà hãng xe Mỹ đã bỏ ngỏ trong một thời gian dài kể từ khi khai tử mẫu Ford Escapre vào năm 2014, đồng thời cũng thay thế cho chiếc Ford EcoSport cũng mới ngừng bán từ đầu năm nay.

Territory 2023 đánh dấu sự trở lại của Ford ở phân khúc C-SUV tại Việt Nam (Ảnh: Ford)

Nhân viên bán hàng tại đại lý Ford ở Hà Nội cho biết Ford Territory 2023 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc.

Hiện tại, mẫu xe Territory của Ford đang được hợp tác sản xuất tại nhà máy thuộc liên doanh Ford - JMC ở Giang Tây, Trung Quốc dưới tên gọi Equator Sport.

Nhà máy liên doanh Ford - JMC cũng đang xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường khác như Nam Mỹ và Đông Nam Á với tên gọi Ford Territory. Vì vậy, giới kinh doanh xe cho rằng, khi bán tại Việt Nam, Ford Territory nhiều khả năng cũng sẽ được nhập khẩu từ thị trường này.

Ford Territory 2023 ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2021, là sản phẩm thế hệ thứ 2 của dòng xe này. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.630 x 1.935 x 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm, khá tương đồng với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Về ngoại hình, Ford Territory 2023 mang phong cách thể thao và hiện đại với hệ thống chiếu sáng trước sau sử dụng công nghệ Full LED, đèn pha đặt thấp, đèn xi nhan tích hợp cùng đèn định vị LED ở trên cao, lưới tản nhiệt cỡ lớn, la-zăng lên tới 19 inch.

Bên trong, thiết kế khoang lái của Ford Territory không giống với phong cách thường thấy trên các mẫu xe Ford hiện có mà nó gợi nhớ tới nhiều mẫu xe Trung Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam như BAIC Bejing X7, Dongfeng T5 Evo... khi sử dụng tổ hợp 2 màn hình 12 inch liền khối, hệ thống điều hòa hoàn toàn bằng dải nút cảm ứng.

Nội thất của Ford Territory 2023 hiện đại nhưng mang nhiều nét thiết kế khá giống với những mẫu xe Trung Quốc.

Về trang bị, Ford Territory 2023 sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, điều hòa 2 vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau tích hợp cổng sạc, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, camera 360 độ, ghế bọc da có sấy và làm mát....

Hệ thống giải trí của Ford Territory có kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây với giao diện được Việt hóa nhưng hệ điều hành không phải là SYNC 4 như Ford Ranger hay Everest.

Ford Territorty 2023 tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ EcoBoost 1.5L kết hợp hộp số tự động 7 cấp dạng núm xoay điện tử, có nhiều chế độ lái, dẫn động bánh trước. Xe có 2 phiên bản.

Bản cao cấp của Ford Territory 2023 được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh.

Hiện tại, các đại lý đã nhận đặt từ 15-30 triệu đồng với giá bán dự kiến 799 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, dự kiến giao xe vào cuối quý IV. Đây là mức giá rẻ và là lợi thế cạnh tranh của mẫu xe này so với các đối thủ.

Ford Territory có mức giá ngang với Hyundai Tuccson, rẻ hơn 29 triệu so với Mazda CX-5, 210 triệu so với Peugout 3008 và 254 triệu so với Honda CR-V.

Dưới đây là giá bán dự kiến của Ford Territory và các đối thủ:

Ford Territory từ 799 triệu đồng (dự kiến) Honda CR-V từ 1,053 tỷ đồng Mazda CX-5 từ 828 triệu đồng Hyundai Tucson từ 799 triệu đồng MG HS từ 719 triệu đồng Peugeot 3008 từ 1,009 tỷ đồng

Hiện nay, ở phân khúc C-SUV, các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đang cạnh tranh gay gắt và phát triển mạnh. Ngay cả mẫu xe từng được coi là ông vua phân khúc SUV đô thị như EcoSport cũng đã phải khép lại cuộc chơi khi không còn đủ cạnh tranh với các đối thủ mới.

Ford Territory 2023 sẽ phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh đến từ Hàn Quốc cũng vừa mới ra mắt thế hệ mới.

Thêm vào đó, tâm lý người tiêu dùng Việt Nam thường không mặn mà với các mẫu xe có xuất xứ sản xuất từ Trung Quốc. Tất cả những điều này có thể khiến Ford Territory 2023 gặp khó khăn hơn khi trình làng tới đây.

Tuy nhiên, sự góp mặt của mẫu xe mới sẽ giúp cho cuộc ganh đua ở phân khúc này trở nên sôi động và người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn hấp dẫn cho quyết định mua sắm xe hơi đón Tết 2023.

Gia Khánh