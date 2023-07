Trưa nay (17/7), lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết: Đơn vị đang điều tra vụ việc liên quan đến người đàn ông dùng ô tô đâm vào 1 đôi nam nữ đi xe máy ngược chiều vì ghen. Tài xế đi xe máy bị thương, phải đưa đi cấp cứu.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào khoảng 10h hôm qua, tại khu vực ngã tư Đông Tạ, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo.

Thời điểm trên, anh Phạm Văn Thế (SN 1983, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển ô tô BKS: 35A.XXX với tốc độ khá nhanh. Tới ngã tư Đông Tạ, anh Thế đâm trực diện vào 1 xe máy đi ngược chiều.

Công an xác định, người điều khiển xe máy là anh Nguyễn Văn Tr. (SN 1987), người ngồi sau là Phạm Thị Ph. (SN 1989), cùng trú tại An Ninh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Chị Ph. Là vợ cũ của anh Thế.

Công an huyện Vĩnh Bảo cho hay, khi anh Thái lái xe đâm vào xe máy đã hất tung chị Ph. lên không trung. Nạn nhân may mắn không bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Tr. (bạn trai chị Ph.) bị ngã ra đường. Thấy tình địch đứng dậy, anh Thái đã rồ ga đâm xe tiếp. Anh Tr. tránh được.

Đối tượng dừng ô tô, xuống xe đánh anh Tr. Nhiều người đi đường đã tìm cách can ngăn.

Sau khi ra tay, anh Thái để mặc nạn nhân bị thương ở lại cùng vợ cũ và lái xe bỏ đi.

Chị Ph. và anh Tr. được đưa vào bệnh viện, chiếc xe máy liên quan đến vụ việc vẫn để lại hiện trường.

“Hai nạn nhân trên không đến cơ quan công an để trình báo. Đơn vị nắm được nguồn tin qua quần chúng nên lập tức cử tổ công tác xuống hiện trường để điều tra. Công an đưa xe máy của nạn nhân về trụ sở, lấy lời khai các nhân chứng. Chị Ph. và Thái đã từng là vợ chồng, có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, theo lời gia đình thì hai người đã ra toà ly hôn. Anh Tr. là bạn trai mới của chị Ph.”, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Bảo thông tin.

Được biết, anh Tr. bị thương ở vùng mặt, đang điều trị tại BV Đa khoa Quốc Tế Hải Phòng. Chị Ph. Không có thương tích. Về phía đối tượng Thái, cơ quan công an đang triệu tập để lấy lời khai để điều tra.