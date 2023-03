Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm, điều tra về vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trong hẻm ở đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp vào sáng nay (ngày 30/3).

Công an phong toả để khám nghiệm hiện trường án mạng. Ảnh: Linh An

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 hôm nay, 1 cô gái trẻ chạy ra từ ngôi nhà kêu cứu thất thanh và lao vào nhà hàng xóm tìm nơi ẩn nấp. Hàng xóm chạy đến ngôi nhà, phát hiện 1 nam thanh niên, là anh trai của cô gái trẻ đang cầm hung khí trên tay. Cơ thể người này có nhiều dấu vết máu.

Hàng xóm nhìn thấy bên cạnh bàn máy may trong nhà có người mẹ của 2 anh em đã gục chết và thi thể không nguyên vẹn. Nhận thấy nam thanh niên đang có biểu hiện không bình thường và cố thủ trong nhà nên người dân đã trình báo công an.

Nhiều người dân tập trung ở hiện trường vụ án mạng

Lực lượng Công an quận 12 và Công an phường Tân Thới Hiệp đã đến, lập tức phong toả hiện trường. Lực lượng công an tiếp cận để thuyết phục nam thanh niên nhưng người này không hợp tác.

Lực lượng tại hiện trường đã nổ ít nhất 2 phát súng, khiến nghi phạm bị thương và đã khống chế để đưa về cơ quan công an làm rõ. Được biết, nghi phạm đã bị thương tích ở chân.

Những người hàng xóm cho hay, sáng nay, thanh niên này có biểu hiện không bình thường, đã cầm hung khí đi vào nhà vệ sinh rồi ở lỳ trong đó. Một lúc sau, thanh niên này cầm hung khí đi ra, bất ngờ tấn công vào cổ người mẹ ruột đang ngồi may khiến bà gục chết tại chỗ. Thi thể người mẹ không còn nguyên vẹn.

Cô em gái chạy ra ngoài kêu cứu, lao vào nhà hàng xóm ẩn náu.

Nguồn thông tin cho hay, nghi phạm bị bắt giữ tên là Lê Thanh Vàng (34 tuổi). Người phụ nữ gục chết cạnh bàn máy may trong nhà, là bà N (56 tuổi).

Công an đã kiểm tra nhanh và đã xác định Vàng không có kết quả dương tính với ma tuý.

Công an đang lấy lời khai của Vàng cùng những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ án mạng.