Giá bạc trong nước ngày 13/1/2026

Lúc 11h, các thương hiệu bạc lớn bất ngờ có sự điều chỉnh giá tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,221 – 3,321 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 62.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý niêm yết ở mức 85,893 - 88,559 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) tăng 1,6 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,653 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Tương tự, tại Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) lúc 11h sáng 13/1 được giao dịch ở mức 3,237 – 3,321 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 39.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và tăng 42.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank cũng tăng 1,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,12 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa phiên giao dịch, lên mức 86,32 – 88,56 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra).

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/1, các thương hiệu lớn có sự điều chỉnh giá bạc trái ngược nhau. Cụ thể, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,161-3,259 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý phiên mở cửa sáng nay ở mức 84,293- 86,906 triệu đồng/kg, tăng 134.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 133.000 đồng/kg ở chiều bán ra.

Trái lại, tại Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) mở cửa phiên sáng nay được giao dịch ở mức 3,198-3,279 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank cũng giảm 80.000/kg ở cả chiều mua vào - bán ra so với chốt phiên hôm qua, về mức 85,28 – 87,44 triệu đồng/kg.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,156-3,254 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên tăng lần lượt 79.000 - 93.000 đồng/kg (mua vào - bán ra), ở mức 84,159 - 86,773 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 12/1 được niêm yết ở mức 3,201-3,282 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, tăng 99.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 2,64 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào - bán ra, lên mức 85,36 – 87,52 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc tháng 1/2026 gấp hơn 5 lần giá bạc của 10 năm trước. (Ảnh: AU)

Giá bạc thế giới ngày 13/1/2026

Tại thị trường thế giới, lúc 8h20 sáng ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay ở mức 83,97 USD/ounce, giảm 0,25 USD/ounce so với thời điểm 20h ngày 12/1 (giờ Việt Nam)

Lúc 20h00 ngày 12/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 84,22 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc giao ngay đã tăng 0,72 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,85%.

Còn so với mức giá bạc vào thời điểm tháng 1 trong vòng 10 năm qua, giá bạc thế giới đang neo ở mức đỉnh lịch sử. Cách đây 10 năm, vào tháng 1/2016, giá kim loại này chỉ ở mức khoảng 15 USD/ounce, chưa bằng 1/5 giá hiện tại.

Giá vàng và bạc đang tăng mạnh và cả hai đều đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu tuần ở Mỹ vào ngày thứ Hai. E ngại rủi ro đang tăng cao đáng kể trên thị trường khi bắt đầu tuần giao dịch trong bối cảnh những biến động tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình trạng bất ổn dân sự ở Iran. Những điều này đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào thị trường kim loại quý.

Hôm Chủ nhật, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập tới Fed và đe dọa buộc tội hình sự liên quan tới lời khai của ông vào mùa hè năm ngoái về việc cải tạo tòa nhà của Fed. Hành động này được nhận định là sự leo thang chưa từng có trong cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Fed, một cơ quan độc lập mà ông đã nhiều lần chỉ trích vì không cắt giảm lãi suất chủ chốt mạnh mẽ như ông mong muốn.

Các cuộc biểu tình của dân thường ở Iran đang gia tăng, hàng trăm người đã thiệt mạng. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết lực lượng an ninh đã “kiểm soát hoàn toàn” đất nước sau hai tuần bất ổn liên tục, đồng thời, cáo buộc Israel và Mỹ đã kích động các cuộc biểu tình trên toàn quốc.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, các chuyên gia cho rằng, hiệu suất của bạc phản ánh sự chuyển động theo hướng của vàng nhưng thể hiện sự biến động mạnh mẽ đặc trưng của kim loại có vốn hóa thị trường nhỏ hơn. Kim loại trắng đã trải qua áp lực bán mạnh hơn giữa tuần do phản ứng với dữ liệu sản xuất đã được đề cập trước đó. Mặc dù bạc có hiệu suất mạnh mẽ gần đây, các nhà phân tích cho rằng kim loại này vẫn giữ tiềm năng tăng giá bổ sung so với vàng.

Tỷ lệ vàng/bạc đã giảm xuống còn 56,43 (ngày 10/1), mức chưa từng thấy kể từ tháng 1/2013 khi bạc dần thu hẹp khoảng cách hiệu suất với vàng. Đáng chú ý, tỷ lệ này đã đạt mức thấp nhất trong thời hiện đại là 31 khi thị trường tăng giá kim loại quý vào năm 2011, mặc dù những mức định giá cực đoan như vậy vẫn còn xa so với các mức hiện tại.

Theo báo cáo được công bố vào tháng 12/2025 của Oxford Economics, bạc đang chuẩn bị đóng vai trò quan trọng như một "kim loại thế hệ tiếp theo" trong các ngành công nghiệp thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và chuyển đổi số trong thập kỷ tới.

Các tính chất độc đáo của bạc khiến nó trở thành một thành phần không thể thiếu trong sự phát triển và mở rộng của những lĩnh vực này. Có lẽ tính chất quan trọng nhất của bạc là nó có độ dẫn điện cao nhất trong số tất cả các kim loại. Tính chất này rất quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp; nó tăng cường chuyển đổi năng lượng trong các tấm pin mặt trời; tăng tốc độ xử lý dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu; và cho phép sạc nhanh và truyền tải điện hiệu quả trong các phương tiện điện.

Bạc cũng có độ dẫn nhiệt tuyệt vời (cao hơn đồng, nhôm) và có khả năng chống ăn mòn cao. Những tính chất này ngăn ngừa quá nhiệt và mất hiệu suất, đồng thời giúp kéo dài hiệu suất hoạt động.

Còn trên Finance Magnates, các chuyên gia đưa ra dự báo mục tiêu tiếp theo của giá bạc là khoảng 88 USD/ounce. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác còn có cái nhìn lạc quan hơn nhiều về dự đoán giá bạc so với USD.

Tác giả cuốn sách "Cha Già, Nghèo Khó" Robert Kiyosaki cũng từng lên tiếng về tiềm năng của bạc. Ông đưa ra một loạt dự đoán khi kim loại này tăng vọt lên gần 80 USD vào cuối tháng 12/2025. Thậm chí, Kiyosaki đã từng dự đoán bạc sẽ tăng từ 100 USD lên 500 USD trong vòng một năm, đại diện cho mức sinh lời gấp 5 lần của các nhà đầu tư định vị đúng.