Giá vàng trong nước hôm nay

Sáng ngày 1/4, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, mất mốc 67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 10h22' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.250.000 đồng/lượng 66.970.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.250.000 đồng/lượng 66.950.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.250.000 đồng/lượng 66.970.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC cập nhật sáng 1/4

Biểu đồ giá vàng SJC từ 25/3-1/4

Chốt phiên giao dịch 31/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,07 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,05 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 1/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.600 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (1/4) được giao dịch quanh mốc 23.260 đồng/USD (mua vào) và 23.630 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 31/3 ở mức 23.600 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.780 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h53' hôm nay (ngày 1/4, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.969,7 USD/ounce, giảm 9,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1986,2 USD/ounce, tăng 8,6 USD/ounce so với đêm qua.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Sáng 1/4, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,11 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,86 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 31/3 giao dịch ở mức 1.979 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.980 USD/ounce.

Giá vàng tăng trở lại. (Ảnh: Chí Hùng)

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) tăng 0,2% trong tháng trước, thấp hơn so với dự báo. Các chuyên gia dự báo mức tăng 0,5%.

Lạm phát tiếp tục có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 2 nhưng vẫn ở mức cao và hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo một số nhà phân tích, vàng đang có động lực tăng giá mới. Dữ liệu lạm phát cho thấy, Fed có thể kết thúc tăng lãi suất. Công cụ CME FedWatch nhận định, 54% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào tháng 5.

Chỉ số Dollar index giảm 0,5%, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua bằng các tiền tệ khác. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm. USD yếu đi và lợi suất trái phiếu giảm đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý.

Dự báo giá vàng

Theo Adam Button, chiến lược gia tiền tệ tại Forexlive, số liệu kinh tế vừa công bố phù hợp với nhận định tăng 0,25 điểm của Fed là phù hợp. Thị trường không cần thiết phải có đợt điều chỉnh lãi suất tiếp theo.

Ông Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, cho biết, cuộc khủng hoảng ngân hàng chưa kết thúc do một số vấn đề chưa thể hiện rõ hoặc tác động tới thị trường tài chính. Giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.930 - 2.000 USD/ounce.

Trái ngược, Ngân hàng Commerzbank dự đoán, giá vàng sẽ giảm xuống khoảng 1.900 USD/ounce trong vài tháng tới.