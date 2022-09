Giá vàng hôm nay 12/9: Vàng tăng giá, chiếm lại mốc 67 triệu đồng

Giá vàng trong nước

Tính tới 15h20' ngày 12/9, giá vàng 9999 của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với buổi sáng, chiếm lại mốc 67 triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 15h20' ngày 12/9

Mở cửa thị trường ngày 12/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h ngày 12/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,15 triệu đồng/lượng 66,97 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,15 triệu đồng/lượng 66,97 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,05 triệu đồng/lượng 66,90 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,15 triệu đồng/lượng 66,85 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h ngày 12/9

Biến động giá vàng SJC từ 5-12/9

Kết thúc phiên 11/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,97 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,05 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế

Tới 9h05' hôm nay (ngày 12/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.716,4 USD/ounce, giảm 0,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.727,9 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.717,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 8,2 USD lên 1.718,8 USD/ounce. Giá vàng đã tăng 0,3% trong tuần qua.

Giá vàng dự báo tăng (Ảnh: D.Anh)

Mối đe dọa của một cuộc suy thoái toàn cầu, xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine hỗ trợ giá vàng trên 1.700 USD/ounce. Tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 7 vừa qua đã giảm, song vẫn ở mức cao là 8,5%. Theo dữ liệu mới từ Bộ Lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng đã tăng trở lại trong tháng 7, sau khi giảm sâu trong tháng 6.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng cơ quan này cần phải tiếp tục hành động "mạnh mẽ" để hạ nhiệt nhu cầu và kiểm soát giá cả để tránh tái diễn giai đoạn lạm phát tăng cao mà nền kinh tế đầu tàu thế giới đã trải qua trong những năm 1970 và 1980.

Một số chuyên gia Phố Wall dự đoán nền kinh tế Mỹ có thể sẽ bắt đầu đi vào suy thoái từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới, buộc Fed sau đó sẽ phải giảm dần lãi suất.

USD tăng lên mức đỉnh 20 năm. Các đồng tiền tệ lớn khác như yen Nhật, euro và bảng Anh, rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Khi USD tăng giá, lợi nhuận cổ phiếu ở Mỹ sẽ hấp dẫn hơn so với chứng khoán ở quốc gia khác.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát của Kitco News trên Phố Wall, 9 nhà phân tích (56%) chọn vàng tăng giá; 2 nhà phân tích (13%) vàng giảm giá, 5 nhà phân tích (31%) ý kiến trung lập. Còn kết quả khảo khát trên Main Street, 255 người (52%) dự báo giá vàng sẽ tăng; 153 người (31%) dự đoán vàng sẽ giảm; 87 người (18%) dự báo giá sẽ đi ngang.

Chris Vecchio, nhà phân tích thị trường cấp cao thuộc DailyFX, cho biết, còn nhiều thách thức với vàng nhưng kim loại quý tăng lên mức hỗ trợ 1.700 USD. Nếu có sự kiện quan trọng, vàng có thể về mức 1.680 USD/ounce. Vàng đang ở trạng thái giằng co, do bị ảnh hưởng bởi lạm phát và lãi suất.

Theo David Madden, chiến lược gia thị trường thuộc Equiti Capital, vàng bị mắc kẹt ở mức trung lập trên 1.700 USD/ounce. Vàng đã lấy lại sức mạnh hồi phục, giúp cho nhà đầu tư bớt lo ngại về áp lực của việc lãi suất tăng nhanh.