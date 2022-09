Giá vàng hôm nay 13/9: Cú xoay chiều giảm giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 13/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h05' ngày 13/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,20 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,20 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,20 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,10 triệu đồng/lượng 66,92 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,30 triệu đồng/lượng 66,90 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h05' ngày 13/9

Biến động giá vàng SJC từ 6-13/9

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,30 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h10' hôm nay (ngày 13/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.723,1 USD/ounce, giảm 6,1 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.733,7 USD/ounce, giảm 8,9 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ giá vàng thế giới 24h qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ ở mức 1.729,2 USD/ounce, tăng 10,99 USD so với phiên trước. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 13,9 USD lên 1.742,6 USD/ounce.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp của Mỹ tại OANDA, cho rằng lạm phát giảm có thể giúp vàng tăng giá trong thời gian tới vì nó có thể giúp các nhà đầu tư và thị trường bắt đầu xác định mức lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

"Nếu lạm phát giảm, có khả năng chúng ta sẽ không thấy lãi suất vượt quá 4,00%. Khi điều đó xảy ra, có thể giá USD đã đạt đỉnh, cứu trợ cho vàng."

Tuy nhiên, Moya cũng nói rằng một chút sai sót trong dữ liệu có thể không đủ để thay đổi kỳ vọng khá vững chắc đối với quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed vào cuối tháng này. Các thị trường nhận định 90% khả năng Cục Dự trữ liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản", Ed Moya nói.

Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, cho biết tại Hội nghị Chính sách tiền tệ hàng năm của Viện Cato, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh nhiệm vụ kép của Cục Dự trữ Liên bang là ổn định giá cả và việc làm.

Ông nói: “Thị trường lao động thắt chặt có lẽ sẽ khiến lãi suất tăng trong thời gian dài hơn. Tăng trưởng tiền lương đang ở mức mà Fed chưa từng thấy kể từ năm 1980 và điều này có thể dẫn đến kỳ vọng lạm phát giảm sút - điều mà Fed lo ngại."

Dù giá vàng có thể tăng trong thời gian tới, nhưng ông hy vọng xu hướng giảm hiện tại của nó sẽ tiếp tục diễn ra. “Dữ liệu CPI giảm có thể tạo ra một đợt siết chặt ngắn hạn, nhưng điều có có thể không xảy ra”, Ghali nói.

Dự báo giá vàng

Sean Lusk, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Walsh Trading, nhận định: “Dữ liệu kinh tế yếu hơn đáng kể trong tuần tới sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng USD, điều này có lợi cho vàng”.

Các nhà phân tích đã nói rằng nếu những kỳ vọng đó không giảm xuống, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư vàng có thể sẽ biến mất khá nhanh chóng.

Christopher Vecchio, nhà phân tích thị trường cấp cao tại DailyFX.com, cho hay: “Nếu Fed tăng lãi suất chỉ 50 điểm cơ bản, điều này có thể tạo động lực cho vàng".

Lusk cho rằng vàng có khả năng đẩy lên 1.760 USD/ounce trong thời gian tới. “Các đợt bán tháo vàng sẽ không tác động đến giá mà còn phụ thuộc vào lãi suất sẽ được Fed đưa ra như thế nào vào ngày 21/9”, ông nói.