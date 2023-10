Tỷ giá trung tâm ngày 13/10/2023 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.077 đồng/USD, tăng 10 đồng so với hôm trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (14/10) được giao dịch quanh mốc 24.245 đồng/USD (mua vào) và 24.615 đồng/USD (bán ra).

Đầu giờ sáng 14/10 , giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 71 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng quốc tế hôm nay 14/10/2023

Lúc 9h16' hôm nay (ngày 14/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.932,5 USD/ounce, tăng 19,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.941,5 USD/ounce.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua (Ảnh: Kitco)

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới tăng. Giá vàng giao ngay sàn Kitco (lúc 21h, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.913 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ, do nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ hơn khi diễn biến trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas căng thẳng hơn.

Khi xung đột có nguy cơ lan rộng ở Trung Đông, giá vàng có thể tiếp tục tăng như thời điểm xung đột giữa Nga và Ukraine trước đó.

Cuộc chiến này sẽ tiếp tục tác động tới cả giá dầu thô và giá vàng, khiến cả hai mặt hàng này đều tăng giá. Trong bối cảnh đó, vàng là kênh trú ẩn an toàn với các nhà đầu tư. Giá vàng giao tháng 12 tăng lên mức 1.907,6 USD.

Trước đó, báo cáo của kinh tế Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng 4% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với dự báo trước đây.