Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng 'quay xe' tăng giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 17/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, chiếm lại mốc 67 triệu đồng/lượng. Cụ thể, lúc 9h29' ngày 17/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,9 triệu đồng/lượng 66,9 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h29' ngày 17/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 10-17/10

Kết thúc phiên 15/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 65,9 triệu đồng/lượng (mua vào)- 66,9 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 65,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,92 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mắc kẹt tại vùng giá thấp. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h35' hôm nay (ngày 17/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.650,8 USD/ounce, tăng 5,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.657,5 USD/ounce, tăng 10,6 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 21,3 USD/ounce xuống 1.645,3 USD/ounce, mức giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 10. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 28,1 USD xuống 1.646,9 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Vàng hiện đang bị kẹt dưới 1.700 USD/ounce và ngày càng có nguy cơ giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce. Các nguyên nhân chính khiến giá vàng bị kìm hãm bao gồm việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, chỉ số USD (DXY) giao dịch gần mức cao nhất trong 20 năm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Janet Yellen tán thành với đà tăng của đồng USD, ông cho rằng, điều đó sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn, trong khi các nhà phân tích vàng cảnh báo về một động thái giảm giá đáng kể khác trong ngắn hạn.

Fed đang theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh nhất kể từ những năm 1980, nâng lãi suất thêm 300 điểm phần trăm. Các thị trường đang định giá trong một đợt tăng 75 điểm phần trăm tiếp theo vào tháng 11 và mức tăng 50 điểm phần trăm vào tháng 12.

Nhà kinh tế toàn cầu Ariane Curtis của Capital Economics cho biết, đồng USD tăng giá là tin xấu đối với vàng và nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nhiều hơn đến nhu cầu hàng hóa giao dịch và gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu. Đó là lý do khiến các nhà kinh tế trên thế giới dự báo, kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm tới.

Nhiều nhà phân tích dự đoán sức mạnh đồng bạc xanh sẽ kéo dài đến năm 2023. Một số nhà kinh tế toàn cầu Ariane Curtis của Capital Economics nói thêm rằng, chỉ số DXY tăng thêm 4% trước khi đạt đỉnh vào khoảng giữa năm 2023.

Dữ liệu CPI vừa được công bố cho thấy lạm phát tiếp tục cao hơn dự báo trước đó, Fed sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để kiểm soát lạm phát.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Cholly của RJO Futures cảnh báo, thông điệp đến từ Fed sẽ không cho vàng bất kỳ một cơ hội phục hồi và thực tế, vàng không thể vượt qua mức 1,740 USD/ounce vào tuần trước.

Dự báo giá vàng

Vào cuối tháng 9, Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ) lưu ý rằng mức phá vỡ dưới 1.675 USD/ounce có thể khiến vàng giảm xuống dưới 1.600 USD/ounce.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, có 99,7% khả năng xảy ra một đợt tăng 75 điểm phần trăm tiếp theo vào tháng 11 và 74% khả năng tăng thêm 50 điểm phần trăm vào tháng 12 và có thể là một loạt các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023

Cholly nói với Kitco News, vàng sẽ không thể phục hồi khi đối mặt với những động thái cứng rắn trong chính sách tiền tệ từ Fed.