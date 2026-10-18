Giá vàng hôm nay 18/10, trong nước giảm trong phiên cuối tuần ngày 17/10. So với cuối tuần trước, vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước hôm nay 18/10

Chốt phiên cuối tuần 17/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 140,1-143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 138,4-142,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước giảm trong phiên cuối tuần. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10

Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát còn dai dẳng. Giá nhập khẩu trong tháng 9 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 7/2022. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 0,7%, còn sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3%.

Dù áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, thị trường tiếp tục nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Theo dữ liệu được dẫn trong bản tin thị trường, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tăng lên khoảng 83%, so với 72% của ngày trước đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tính đến khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh không phát tín hiệu tăng lãi suất trong tháng 10 tại buổi trao đổi bên lề các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi lên khoảng 5,12%, còn đồng USD suy yếu. Lợi suất giảm có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng lạm phát do giá năng lượng tăng có thể khiến Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.166 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.186 USD/ounce.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, cùng các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại quanh eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 109,86 USD/thùng. Dầu WTI vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 9.

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đi xuống. Chỉ số S&P 500 giảm 84,62 điểm, tương đương 1,1%, xuống 7.659,44 điểm. Dow Jones mất 175,28 điểm, tương đương 0,3%, còn 52.002,41 điểm.

Nasdaq Composite giảm 572,99 điểm, tương đương 2,1%, xuống 26.140,03 điểm. Russell 2000 giảm 1,7%, còn 2.721,37 điểm.

Dự báo giá vàng

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, dự báo giá vàng tăng. Diễn biến địa chính trị đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Nếu tình hình xung đột tại Iran tiếp tục leo thang, nhu cầu đầu tư vàng có thể tăng trở lại. Về trung hạn, ông dự báo giá vàng vẫn trong xu hướng tăng. Các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua vàng.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, dự báo giá vàng đi ngang. Giá vàng có thể tiếp tục dao động trước khi bứt phá. Khả năng chống chịu của vàng trước đà tăng của lợi suất trái phiếu, đồng USD tương đối mạnh và giá dầu cao cho thấy kim loại quý vẫn được hỗ trợ tốt.

Theo ông Day, việc chấm dứt xung đột có thể trở thành chất xúc tác giúp giá vàng bứt phá, thông qua tác động làm giảm giá USD, giá dầu, kỳ vọng lạm phát và khả năng tăng lãi suất.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, nhận định giá vàng phục hồi mạnh vào cuối tuần. Mốc 4.000 USD/ounce là ngưỡng quan trọng đối với giá vàng giao ngay. Nếu giữ vững mốc này, giá vàng có thể tăng trong thời gian tới.