Tỷ giá trung tâm ngày 2/1/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.848 đồng/USD, giảm 18 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (2/1) được niêm yết ở mức 24.050 đồng/USD (mua vào) và 24.420 đồng/USD (bán ra).

Đầu giờ sáng 2/1 , giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối năm 2023.

Giá vàng quốc tế hôm nay 2/1/2024

Lúc 8h45' hôm nay (ngày 2/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.067,3 USD/ounce, tăng 5,3 USD/ounce so với chốt năm 2023. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.076,6 USD/ounce.

Giá vàng trên sàn Kitco chốt năm 2023 ở mức 2.062 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.071 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 12,61 triệu đồng/lượng.

Theo Reuters, quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), rủi ro địa chính trị tiếp diễn, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới trong năm nay.

Nửa đầu năm 2023, giá vàng thế giới gần như giao dịch ở mức thấp do ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ đầu năm.

Tháng 10/2023, giá vàng giao dịch ở mức thấp 1.800 USD/ounce. Nhưng sau đó, do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên do xung đột Israel-Hamas, khiến giá vàng tăng trở lại.

Ngày 4/12, giá vàng thế giới đạt mức kỷ lục mới 2.135 USD/ounce khi các nhà đầu tư kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed vào đầu năm nay. Giá vàng năm 2023 tăng 13%, mức tốt nhất nhất kể từ năm 2020.

Chỉ số đồng USD giảm 2% trong năm 2023, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang ở gần các mức thấp nhất kể từ tháng Bảy. Đây đều là những nhân tố có lợi cho giá vàng.