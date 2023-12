Tỷ giá trung tâm ngày 22/12/2023 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.915 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (22/12) được niêm yết ở mức 24.130 đồng/USD (mua vào) và 24.500 đồng/USD (bán ra).

Đầu giờ sáng 22/12, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tại Hà Nội tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, vượt 76 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trưa 22/12 , giá vàng 9999 của SJC hôm nay tại Hà Nội tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, lên mốc 77 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng quốc tế hôm nay 22/12/2023

Lúc 8h47' hôm nay (ngày 22/12, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.049,1 USD/ounce, tăng 9,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.061,7 USD/ounce.

Đêm 21/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.039 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.051 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng. (Ảnh: Kitco)

Giá vàng thế giới đêm 21/12 cao hơn khoảng 11,8% (215 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 60,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21/12.

Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhanh trở lại khi đồng USD suy yếu. Giá vàng trong nước trên đỉnh lịch sử và vẫn có xu hướng tăng tiếp.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp tục đi lên và đạt mức cao lịch sử 75,82 triệu đồng/lượng vào chiều 21/12.

Vàng thế giới quay đầu tăng trở lại trên sàn New York vào đêm 21/12 (giờ Việt Nam) sau khi chịu áp lực điều chỉnh giảm trên sàn châu Âu trước đó. Giá vàng tăng chủ yếu do đồng USD giảm. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 102 điểm.

Như vậy, đồng USD giảm đều đặn và so với đầu tháng 10 đã giảm 4,7%, từ mức 107 điểm xuống 102 điểm như hiện tại.

Vàng thế giới tăng giá còn do bất ổn địa chính trị vẫn chưa hạ nhiệt ở nhiều khu vực trên thế giới.

Căng thẳng tại Ukraine có thể còn kéo dài cho dù Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Ukraine nếu họ muốn, nhưng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Tại Trung Đông, tình hình vẫn nóng. Israel vừa đột kích "trung tâm quyền lực" dưới lòng đất của Hamas và tuyên bố đã giành quyền kiểm soát mạng lưới hạ tầng đường hầm quan trọng ở thành phố Gaza.