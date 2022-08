Giá vàng hôm nay 23/8: Đột ngột tăng, trong nước bám trụ 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 23/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giữ nguyên so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h ngày 23/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66 triệu đồng/lượng 67 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66 triệu đồng/lượng 67,02 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,95 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,25 triệu đồng/lượng 66,95 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h ngày 23/8

Biến động giá vàng SJC từ 16-23/8

Kết thúc phiên giao dịch 22/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết như sau:

SJC TP.HCM: 66,00 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

SJC Hà Nội: 66,00 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,02 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji Hà Nội: 65,95 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra)

Doji TP.HCM: 66,30 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra)

Ảnh: Hoàng Hà

Giá vàng quốc tế

Tới 9h10' hôm nay (ngày 23/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.739,1 USD/ounce, tăng 5,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.753,1 USD/ounce, tăng 6,9 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ giảm 13,7 USD xuống mức 1.733,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 16,2 USD xuống 1.746,2 USD/ounce.

Tác động lớn nhất của vàng trong thời gian tới sẽ là bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, tại Jackson Hole với tiêu đề 'Triển vọng kinh tế', dự kiến vào thứ Sáu. Nếu có thay đổi, thị trường vàng sẽ biến động đáng kể.

Thị trường vẫn còn chia rẽ về việc liệu Fed sẽ tăng lãi suất lên 50 hay 75 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng 9. Công cụ FedWatch của CME cho thấy 56,5% xác suất tăng 50 điểm phần trăm và 43,5% cơ hội tăng 75 điểm phần trăm.

Nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RJO Futures, Bob Haberkorn, nói với Kitco News: "Fed có thể sẽ giữ quan điểm về lãi suất cao hơn trong tương lai. Đó là lý do tại sao vàng giảm chậm và ổn định ngay ở thời điểm hiện tại".

Cho đến nay, Fed khá nhất quán trong việc giữ thái độ cứng rắn về lãi suất, bất chấp một số tín hiệu trái chiều từ biên bản cuộc họp của Fed được công bố trong tại Jackson Hole, chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins, Everett Millman cho biết.

Biên bản cuộc họp của FOMC từ tháng 7 cho thấy, các quan chức Fed đồng ý về sự cần thiết phải làm chậm chu kỳ thắt chặt lãi suất. Tuy nhiên, Fed cần xem việc tăng lãi suất tác động đến lạm phát như thế nào.

Millman nói: “Sự cứng rắn của Fed trong chính sách tiền tệ đã gắn liền với kỳ vọng của thị trường. "Lợi suất trái phiếu cũng đang tăng trở lại và lãi suất có mối tương quan chặt chẽ với giá vàng.

Giám đốc kinh tế quốc tế James Knightley của ING: "Chúng tôi ủng hộ các động thái 50 phần trăm vào tháng 9, tháng 11 và mức tăng 25 điểm phần trăm cuối cùng vào tháng 12 của Fed, nhưng nếu biên chế tăng mạnh trở lại (350k +) và lạm phát tăng lên, thì chúng tôi có thể sẽ chuyển sang mức tăng 75 điểm phần trăm vào ngày 21/9".

Diễn biến giá vàng thế giới

Dự báo giá vàng

John Weyer, giám đốc Walsh Trading, cho biết bất kỳ đợt tăng giá nào của vàng đều diễn ra trong thời gian ngắn, và nói thêm rằng nếu vàng giảm xuống dưới 1.770 USD/ounce, khả năng vàng ổn định ở vùng 1.715 USD/ounce.

Haberkorn cảnh báo về giá vàng sẽ thấp hơn trong thời gian tới trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole, thêm rằng đồng USD có thể tăng đáng kể. Ông nói: “Rất khó để vàng có thể tăng điểm trong môi trường này. Hỗ trợ của vàng là khoảng 1.720 USD/ounce và sau đó giảm xuống 1.700 USD/ounce."

Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác, nhưng nó vẫn thua lạm phát, Millman lưu ý: "Vàng đang giữ giá trị của nó và đang làm những gì nó được cho là phải làm".

Mức kháng cự mạnh hiện là 1.800 USD/ounce. Nhưng nếu được hỗ trợ, vàng có thể giảm xuống mức 1.600 USD/ounce. Millman nói thêm: "Không loại trừ giá vàng có thể chạm mức 1.600 USD/ounce. Tôi không kỳ vọng vàng sẽ kết thúc năm ở mức thấp như vậy, nhưng trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm xuống dưới 1.700 USD/ounce".