Giá vàng hôm nay 28/10: Vàng rập rình tăng giá

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 28/10, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h17' ngày 28/10, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,2 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,1 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,3 triệu đồng/lượng 67,1 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h17' ngày 28/10

Biểu đồ giá vàng SJC từ 21-28/10

Kết thúc phiên giao dịch 27/10, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,22 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,30 triệu đồng/lượng - 67,10 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h22' hôm nay (ngày 28/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.665,3 USD/ounce, tăng 4,3 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.669,7 USD/ounce, tăng 4,7 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.661 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.665 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/10 thấp hơn khoảng 8,8% (160 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/10.

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm khi USD tăng trở lại sau số liệu GDP tích cực. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm sau khi Mỹ công bố GDP tăng khá, nhưng vàng được hỗ trợ ở ngưỡng 1.650 USD khi Ngân hàng Trung ương châu Âu có động thái tăng lãi suất mạnh tay.

Vàng mất đà tăng ghi nhận trong phiên liền trước do đồng USD tăng trở lại sau khi Mỹ công bố tăng trưởng GDP trong quý III/2022 đạt 2,6%, cao hơn so với mức dự báo 2,4%. Chỉ số giá cả chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 4,2%.

GDP của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo đã khiến thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bớt “diều hâu” hơn trong chính sách tiền tệ. Đồng USD qua đó tăng trở lại.

Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý đứng khá vững trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.650 USD/ounce sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm lên 2,25%/năm.

Dự báo giá vàng

ECB cũng phát đi tín hiệu cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cho đến cuối năm. Điều này cũng có nghĩa, đồng USD sẽ có ít cơ hội bứt phá hơn cho dù Fed cũng sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong các lần họp sắp tới.

Một đồng USD bớt nóng, thông thường, sẽ là yếu tố có lợi đối với vàng.

Chuyên gia tại Capital Economics Jack Allen-Reynolds cho biết, ông đang mong đợi ECB sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn vào đầu năm 2023.

Jack Allen-Reynolds cho rằng lãi suất huy động tại châu Âu sẽ đạt 3% vào đầu năm tới.

Nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới có tín hiệu hồi phục sau khi rớt sâu thời gian vừa qua. Giá cổ phiếu tăng có thể giảm bớt dòng tiền chảy vào mặt hàng kim loại quý.