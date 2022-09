Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng mất giá từng ngày, còn 64 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 28/9, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h40' ngày 28/9, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 63,3 triệu đồng/lượng 64,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 63,3 triệu đồng/lượng 64,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 63,3 triệu đồng/lượng 64,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 63,5 triệu đồng/lượng 64,5 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 63,5 triệu đồng/lượng 64,5 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h40' ngày 28/9

Biến động giá vàng SJC từ 21-28/9

Kết thúc phiên giao dịch 27/9, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 64,60 triệu đồng/lượng - 65,62 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 64,60 triệu đồng/lượng - 65,60 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 64,60 triệu đồng/lượng - 65,60 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 64,50 triệu đồng/lượng - 65,50 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h49' hôm nay (ngày 28/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.625 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.631,6 USD/ounce, giảm 12,4 USD/ounce so với đêm qua.

Biểu đồ vàng thế giới trong 24h qua

Đêm 27/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.638 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.643 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/9 thấp hơn khoảng 10,0% (183 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 47,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/9.

Giá vàng trên thị trường quốc tế ở vùng đáy gần 2 năm rưỡi cho dù USD hạ nhiệt đôi chút. Trong nước giá giảm 1 triệu đồng xuống 65,6 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn gần 19 triệu đồng so với giá thế giới.

Giá vàng thế giới ở đáy gần 2 năm rưỡi qua. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng bắt đầu vào một đợt giảm giá kéo dài từ đầu tháng 3/2020 và sắp rơi vào một thị trường giá xuống khi mất khoảng 19,3%.

Sức cầu bắt đáy vào đầu phiên 27/9 trên thị trường Mỹ (đêm 27/9 giờ Việt Nam) giúp giá vàng thế giới hồi phục nhẹ đôi chút khi USD hạ nhiệt sau cú tăng bứt phá lên đỉnh hàng chục năm so với các đồng tiền chủ chốt.

Tuy nhiên, mức hồi phục của vàng không nhiều và giá của mặt hàng này vẫn ở vùng đáy gần 2 năm rưỡi.

Vàng suy yếu kéo dài chủ yếu do đồng USD tăng giá không ngừng nghỉ trong gần 2 năm qua.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 loại tiền tệ - tăng từ mức 90 điểm hồi cuối 2020 lên mức trên 114 điểm như hiện tại.

Dự báo giá vàng

Theo phân tích kỹ thuật, vàng đang ở trong xu hướng giảm và nếu giảm thêm khoảng 1% nữa sẽ rơi vào thị trường giá giảm (bear market). Khi đó, áp lực bán lên mặt hàng này còn lớn hơn nhiều. Mức giảm có thể sâu hơn.

Hiện vàng đang được hỗ trợ ở ngưỡng 1.625 USD/ounce và hỗ trợ mạnh ở ngưỡng 1.600 USD/ounce.

Trong khi đó, ngưỡng kháng cự gần nhất là 1.646 USD/ounce và kháng cự mạnh ở 1.700 USD/ounce.

Đồng USD và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 và 10 năm tăng mạnh là yếu tố tác động tiêu cực tới vàng.