Giá vàng hôm nay 29/8: Áp lực giảm giá đè nặng

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 29/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước. Cụ thể, lúc 9h10' ngày 29/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,8 triệu đồng/lượng 66,62 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,8 triệu đồng/lượng 66,60 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,8 triệu đồng/lượng 66,62 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,75 triệu đồng/lượng 66,55 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,90 triệu đồng/lượng 66,60 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h10' ngày 29/8

Biến động giá vàng SJC từ 22-29/8

Kết thúc phiên 27/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC Hà Nội là 66 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,82 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM niêm yết ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,15 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng khó tăng trong ngắn hạn (Ảnh:Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế

Tới 9h20' hôm nay (ngày 29/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.725,7 USD/ounce, giảm 13,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.735,4 USD/ounce, giảm 6,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 19,8 USD/ounce xuống 1.739,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 19,9 USD xuống 1.741,9 USD/ounce.

Giá vàng chịu áp lực từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Jerome Powell, chủ tịch Fed phát đi tín hiệu lãi suất sẽ tiếp tục tăng khi Fed nỗ lực kiểm soát lạm phát. Fed “phải duy trì việc tăng lãi suất cho đến khi hoàn thành công việc” về lạm phát. Ông nói thêm rằng lãi suất có thể ở mức cao hơn trong thời gian dài để đảm bảo lạm phát duy trì ở mức gần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Giá vàng giảm từ đầu năm 2022 khi Fed mạnh tay tăng lãi suất trong nỗ lực làm chậm tăng trưởng nền kinh tế để hạ nhiệt áp lực lạm phát gia tăng. Vàng được coi là nơi đầu tư an toàn trước căng thẳng chính trị và mối lo ngại về suy thoái, nhưng việc lãi suất tăng có thể làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm 0,6% trong quý thứ 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn mức giảm 0,9% được báo cáo ban đầu. Theo Bloomberg, ngoài GDP, một thước đo chính thức khác về tăng trưởng kinh tế ít được biết đến hơn là tổng thu nhập quốc nội (GDI) đã tăng 1,4% trong quý thứ hai sau khi tăng 1,8% trong 3 tháng đầu năm.

Dự báo giá vàng

Tuần qua, giá vàng trong nước giảm 400 nghìn đồng/lượng, trong khi đó theo Dow Jones Market Data, giá kim loại quý này giảm 0,7%.

Kết quả khảo sát vàng của Kitco News cho biết, 38% chuyên gia chọn giá vàng tăng và 38% chọn giá vàng giảm trong tuần tới, còn lại 25% trung lập về giá vàng trong thời gian tới. Còn theo kết quả khảo sát trực tuyến, 53% người dự đoán giá cao hơn, 27% chọn vàng giảm giá và 20% cho ý kiến trung lập.

Các ngân hàng trung ương có thể coi tháng 7 là thời điểm chiến lược để mua vàng khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, xuống dưới 1.700 USD/ounce.