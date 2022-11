Giá vàng hôm nay 30/11: Vàng thế giới dò dẫm, trong nước tụt giảm

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 30/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tại Hà Nội giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h27' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,4 triệu đồng/lượng 67,22 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,2 triệu đồng/lượng 67,2 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 30/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 23-30/11

Kết thúc phiên giao dịch 29/11, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,50 triệu đồng/lượng - 67,32 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 66,35 triệu đồng/lượng - 67,15 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 66,50 triệu đồng/lượng - 67,30 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h50' hôm nay (ngày 30/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.751,9 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.764,8 USD/ounce, giảm 1,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Đêm 29/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.751 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2023 trên sàn Comex New York ở mức 1.766 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 29/11 thấp hơn khoảng 3,8% (70 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 29/11.

Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm khá mạnh do bất ổn trên thế giới khiến đồng USD tăng trở lại.

Giá vàng thế giới giảm do USD tăng trở lại. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đồng USD tăng trở lại trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều nước trong khu vực châu Á, trong đó có Trung Quốc giảm khá mạnh. Nhiều người lo ngại việc chậm mở cửa trở lại do đại dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế số 2 thế giới và qua đó ảnh hưởng tới nhiều nền kinh tế khác.

Vàng giảm giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu giảm nhanh.

Giới đầu tư lo ngại tình trạng đình lạm có thể xảy ra ở một số nước trên thế giới.

Chỉ số DXY - đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - tăng khá nhanh lên mức 106,7 điểm.

Dự báo giá vàng

Vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng chính từ đồng USD. Đồng bạc xanh đang tăng trở lại do những bất ổn gia tăng tại một số khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho thấy đồng tiền của Mỹ có thể sẽ suy giảm do những tín hiệu mới từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Fed dù đã phát đi tín hiệu sẽ sớm xem lại các chính sách tiền tệ. Dù vậy, trong cuộc họp tháng 12 và một vài cuộc họp đầu năm 2023 Fed sẽ còn tăng lãi suất.

Thị trường sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào chiều thứ Tư và báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ vào sáng thứ Sáu.