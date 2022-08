Giá vàng hôm nay 31/8: Giảm ồ ạt, vàng SJC 'bốc hơi' theo giá thế giới

Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 31/8, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, lúc 9h25' ngày 31/8, vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC giao dịch như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 65,75 triệu đồng/lượng 66,57 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 65,75 triệu đồng/lượng 66,55 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 65,75 triệu đồng/lượng 66,57 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 65,70 triệu đồng/lượng 66,50 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 65,80 triệu đồng/lượng 66,50 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật lúc 9h25' ngày 31/8

Biến động giá vàng SJC từ 24-31/8

Kết thúc phiên giao dịch 30/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 65,90 triệu đồng/lượng - 66,72 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,75 triệu đồng/lượng - 66,55 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 65,90 triệu đồng/lượng - 66,70 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 65,90 triệu đồng/lượng - 66,60 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Tới 9h30' hôm nay (ngày 31/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.722,5 USD/ounce, giảm 8,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.733,8 USD/ounce, giảm 0,2 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới

Đêm 30/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.731 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.734 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 30/8 thấp hơn khoảng 4,9% (90 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 49,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 30/8.

Giá vàng hôm nay chịu áp lực giảm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng trên thị trường quốc tế thêm áp lực giảm sau khi đồng USD lên vùng đỉnh cao 20 năm và các loại tài sản có độ rủi ro cao, trong đó có chứng khoán quay đầu tăng sau 2 phiên giảm mạnh.

Nhiều thị trường cổ phiếu trên toàn cầu tăng điểm trở lại sau 2 phiên bán tháo mạnh.

Sức cầu cao đối với các loại tài sản có độ rủi lớn đã tạo tác động tiêu cực lên vàng.

Trước đó, mặt hàng kim loại quý chịu áp lực bán ra mạnh sau khi chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến khi nào lạm phát bị dập tắt.

Vàng thông thường được xem là kênh trú bão chống lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao làm giảm tính hấp dẫn của vàng, vốn là mặt hàng không sinh lợi.

Dự báo giá vàng

Vàng được dự báo tiếp tục xu hướng yếu trong thời gian tới khi đồng USD vẫn neo ở quanh vùng đỉnh 20 năm trong bối cảnh Fed sẽ còn nhiều lần tăng lãi suất và có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài để chống lạm phát.

Trên CNBC, chuyên gia của Standard Chartered dự báo, vàng có thể tiếp xu hướng giảm trong vài tháng tới vì động thái quyết liệt của Fed cũng như nhu cầu vàng của Ấn Độ đang có dấu hiệu suy giảm.

M. Hà