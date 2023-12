{"article":{"id":"2222927","title":"Giá vàng hôm nay 5/12/2023 giảm sốc, vàng SJC tăng ngoạn mục lên 74 triệu","description":"Giá vàng hôm nay 5/12 trên thị trường thế giới giám sốc hơn 100 USD/ounce sau khi chinh phục mốc kỷ lục mới. Sau khi giảm mạnh vào buổi sáng, hơn 10h, vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, chiếm lại mốc 74 triệu đồng/lượng","contentObject":"<summary class=\"zoom maincontent-wrapper vnn-template-noneditable\">

<p><strong>Giá vàng trong nước hôm nay 5/12/2023</strong></p>

<p><strong>Trưa 5/12</strong>, giá vàng 9999 của SJC hôm nay tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, chiếm lại mốc 74 triệu đồng/lượng (bán ra).</p>

<p>Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 10h10' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết vào lúc 10h07' như sau:</p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật trưa ngày 5/12</em></p>

<p><strong>Đầu giờ sáng 5/12</strong>, giá vàng 9999 của SJC hôm nay giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, mất mốc 74 triệu đồng/lượng (bán ra).</p>

<p>Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h42' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết vào lúc 9h như sau:</p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 5/12</em></p>

<p>Chốt phiên 4/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 73 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 73 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,32 triệu đồng/lượng (bán ra). </p>

<p>DOJI Hà Nội niêm yết ở mức 72,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 74,3 triệu đồng/lượng (bán ra). DOJI TP.HCM mua vàng SJC ở mức 72,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 74,2 triệu đồng/lượng. </p>

<p><strong>Tỷ giá trung tâm ngày 5/12/2023</strong> được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.926 đồng/USD, giảm 13 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (5/12) được niêm yết ở mức 24.050 đồng/USD (mua vào) và 24.420 đồng/USD (bán ra). </p>

<p><strong>Giá vàng quốc tế hôm nay 5/12/2023</strong></p>

<p><strong>Lúc 9h07' hôm nay (ngày 5/12, giờ Việt Nam), </strong>giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.034,7 USD/ounce, giảm 32,3 USD/ounce so với đêm qua. <a href=\"https://vietnamnet.vn/gia-vang-tag14642850852768478603.html\" title=\"Giá vàng\" target=\"_blank\"><strong>Giá vàng</strong></a> giao tương lai tháng 2/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.054,2 USD/ounce.</p>

<p><strong>Sáng 5/12</strong>, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 59,9 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,02 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-5-12-182.jpg?width=0&s=as1053qsRC8o_c8nAe_38g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-5-12-182.jpg?width=768&s=T7A7xbbHogtgUxrB_lyrwg\" alt=\"gia vang 5 12.jpg\"></picture>

<figcaption>Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua (Ảnh: Kitco)</figcaption>

</figure>

<p>Giá vàng trên sàn Kitco (20h, giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.067 USD/ounce. Giá vàng tương lai trên sàn Comex giao dịch ở mức 2.068 USD/ounce.</p>

<p>Giá vàng giảm sau khi tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới. Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần trên thị trường châu Á, giá vàng thế giới giao ngay tăng vọt, vượt các ngưỡng kháng cự và đỉnh cao trước đó, thiết lập kỷ lục mới 2.148,99 USD/ounce.</p>

<p>Các nhà giao dịch vàng ngắn hạn thu được khoản lợi nhuận lớn sau đà tăng mạnh của kim loại quý.</p>

<p>Vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi biểu đồ kỹ thuật tăng giá. USD mất giá trên thị trường ngoại hối, lãi suất trái phiếu giảm khiến cho nhu cầu trú ẩn vào vàng tăng. </p>

<p>Ngoài ra, các yếu tố khác hỗ trợ giá vàng như ngân hàng trung ương các nước đang lùi lại chu kỳ tăng lãi suất. Lo ngại cuộc xung đột Israel-Hamas tiếp diễn. </p>

<p>Giá Bitcoin đẩy lên trên 41.000 USD và lên mức cao nhất trong 20 tháng.</p>

<p><strong>Dự báo giá vàng</strong></p>

<p>Kyle Rodda, chuyên gia của chuyên trang về đầu tư Capital, cho biết các thị trường đang đặt cược vào việc Mỹ cắt giảm lãi suất. Giá vàng có thể tăng cao hơn và sẽ tăng khi có dấu hiệu suy thoái kinh tế.</p>

<p>Các tín hiệu cho thấy, khả năng Fed giảm lãi suất trong quý I/2024 đã tăng vọt lên 50%. Trong khi gần như chắc chắn Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 12.</p>

<p>Trong tuần này báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu (8/12), dữ liệu sẽ cho thấy liệu tăng trưởng kinh tế có tiếp tục chững lại hay không.</p>

<p>Gareth Soloway, chiến lược gia trưởng của InTheMoneyStocks, cho rằng mục tiêu giá vàng năm 2024 là 2.534 USD/ounce.</p>

</div>

