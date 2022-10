Giá vàng hôm nay 7/10: Mỹ cứng rắn, USD nhích dần lên, vàng chùng xuống

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch 6/10, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 65,40 triệu đồng/lượng - 66,42 triệu đồng/lượng



Doji Hà Nội: 65,50 triệu đồng/lượng - 66,40 triệu đồng/lượng



SJC TP.HCM: 65,40 triệu đồng/lượng - 66,40 triệu đồng/lượng



Doji TP.HCM: 65,40 triệu đồng/lượng - 66,40 triệu đồng/lượng

Giá vàng quốc tế

Đêm 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.712 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.716 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 6/10 thấp hơn khoảng 6,0% (109 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,0 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/10.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chùng xuống do đồng USD nhích dần lên. Số liệu kinh tế Mỹ tích cực và sự cứng rắn của các quan chức đã vùi dập kỳ vọng cho rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng hôm nay chùng xuống do USD tăng trở lại. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu do đồng USD có xu hướng tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng thêm hơn 0,5 điểm so với phiên liền trước lên 111,84 điểm.

Vào đầu tuần này, một số ý kiến cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể bớt cứng rắn trong kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của mình sau khi Ngân hàng Trung ương Úc có động thái nhẹ tay (tăng lãi suất chỉ 25 điểm phần trăm, thay vì mức 50 điểm như dự báo của thị trường) trong bối cảnh nhiều ngân hàng lớn trên thế giới rơi vào tình trạng căng thẳng thanh khoản như Credit Suisse).

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế tích cực hơn của Mỹ được công bố trong tuần và những bình luận vẫn còn rất “diều hâu” từ các quan chức Fed đã làm phai mờ những kỳ vọng như vậy.

Trên Kitco, một nhà phân tích cho rằng, sẽ là sai khi kỳ vọng Fed bắt đầu nới lỏng các chính sách tiền tệ ngay khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu xấu đi. Chuyên gia này cho rằng Fed sẽ phải duy trì sự kiểm soát chặt chẽ cho đến khi lạm phát bắt đầu giảm đáng kể.

Tuy nhiên, vàng được hỗ trợ từ sự suy yếu trở lại của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới và giá dầu tăng sau khi OPEC+ tuyên bố cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày.

Dự báo giá vàng

Vàng tiếp tục phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhưng chủ yếu vẫn là đồng USD.

Đồng USD có xu hướng tăng trở lại sau khi nhiều đánh giá cho rằng các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, trong đó có Credit Suisse, chưa tới mức nguy kịch và trên bờ phá sản.

Trong khi đó, lạm phát ở Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn có dấu hiệu gia tăng. Mục tiêu chính của Fed và nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vẫn là kiểm soát lạm phát.

Điều này có nghĩa là Fed phải tiếp tục duy trì kế hoạch thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ như đã công bố trước đây. Đồng USD sẽ tăng trở lại dù mức độ được dự báo không mạnh do nhiều đồng tiền chủ chốt khác hồi phục.

Vàng còn chịu áp lực giảm từ một đồng USD mạnh cho dù áp lực không còn quá lớn như vài tháng trước.