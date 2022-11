Giá vàng trong nước

Mở cửa thị trường ngày 7/11, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h32' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h05' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66,5 triệu đồng/lượng 67,52 triệu đồng/lượng SJC TP.HCM 66,5 triệu đồng/lượng 67,5 triệu đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66,5 triệu đồng/lượng 67,52 triệu đồng/lượng Doji Hà Nội 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng Doji TP.HCM 66,4 triệu đồng/lượng 67,4 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng ngày 7/11

Biểu đồ giá vàng SJC từ 31/10-7/11

Kết thúc phiên 5/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,72 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều dữ liệu kinh tế vẫn bất lợi cho giá vàng. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng thế giới

Tới 9h15' hôm nay (ngày 7/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.670,8 USD/ounce, giảm 11,9 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.676,1 USD/ounce, giảm 0,5 USD/ounce so với đêm qua.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 52,1 USD/ounce lên 1.682,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York tăng 47,5 USD lên 1.676,6 USD/ounce.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, thì chênh lệch giữa giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) và giá vàng SJC trong nước vào khoảng 16,67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vừa thoát khỏi mức giá thấp nhất trong vòng 2 năm qua sau khi tăng gần 3% ở phiên cuối tuần trước. Tuy nhiên, một số các chuyên gia kinh tế cho rằng, đợt tăng giá vừa qua cũng chỉ ngắn hạn, nhiều dữ liệu kinh tế khác vẫn đem đến cho vàng những nguy cơ bất lợi. Đơn cử như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì mạnh chính sách tiền tệ.

Cuộc khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, tâm lý trên thị trường tiếp tục được cải thiện, phần lớn các nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ có chiều hướng tăng lên trong thời gian tới. Tương tự, tỷ lệ các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tin tưởng vào thị trường sẽ tươi sáng hơn, nhưng vẫn chưa vượt quá 50%.

Dữ liệu lợi suất trái phiếu Mỹ tăng được công bố hôm 4/11 và đồng USD vẫn giữ mức cao nhất 20 năm vẫn là những sóng gió đối với thị trường vàng. Thế nhưng, các nhà phân tích thị trường lại cho rằng, những lo ngại về suy thoái kinh tế có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

Dự báo giá vàng

Tuần này, tổng cộng 20 chuyên gia thị trường đã tham gia cuộc khảo sát Phố Wall của Kitco News. 10 nhà phân tích, tương đương 50%, cho biết vàng sẽ tăng giá vào tuần này. 2 nhà phân tích, tương đương 10%, cho biết vàng giảm giá. Số còn lại, tương đương 40%, cho biết giá vàng sẽ đi ngang.

Về phía bán lẻ, 520 người được hỏi đã tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến. Tổng cộng 240 nhà đầu tư, tương đương 46%, cho rằng vàng tăng giá. 169, tương đương 33%, dự đoán vàng sẽ giảm. Trong khi 111 còn lại, tương đương 21%, nhận định thị trường vàng đi ngang.