Giá xăng dầu hôm nay (17/10) trên thị trường quốc tế tăng mạnh, lên mức gần 110 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh từ ngày 15/10 theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (16/10) tăng mạnh. Giá dầu Brent lên mức gần 110 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 16/10, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent tăng 3,72%, lên 109,9 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Còn giá dầu WTI tăng 3,51%, lên 101,4 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17/9.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 4,9%, trong khi dầu WTI tăng tới 10,4%.

Giá dầu thế giới tăng mạnh do chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một số nguồn tin tại Israel cho hay, Iran có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, sau khi tình báo phương Tây phát hiện những động thái quân sự bất thường.

Trong khi đó, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo hướng về thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đây là địa điểm có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

Cùng với đó, các cuộc tấn công xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong 10 ngày qua, sau khi Iran tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm từ ngày 15/10. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo công ty dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, các cuộc tấn công của Iran đã khiến lượng dầu thô vận chuyển qua vùng Vịnh giảm mạnh.

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, tình hình tại Nga cũng tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngày 15/10, Ukraine đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Ông Zelensky cũng chỉ trích khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Moscow.

Theo Reuters, nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã tạm ngừng hoạt động tại một phân xưởng chưng cất dầu thô sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 15/10.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu thế giới đã bị hạn chế sau khi có thông tin chính quyền Mỹ đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu không được kiểm soát của Nga. Đây là động thái có thể giúp giảm giá cước vận chuyển và tăng tính linh hoạt trong vận chuyển dầu diesel.

Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán mới tập trung vào việc Washington có thể cho phép tàu dầu Nga được vận chuyển trên các tuyến vận tải trước đây bị cấm vận.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga, nhằm giảm bớt sự tăng vọt giá cả trên toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (17/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành 15/10, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Đáng chú ý, giá xăng E10RON95-III giảm tới 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến xăng dầu, mới đây, góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị sửa đổi nhiều quy định về giá, kê khai giá và giám sát cạnh tranh, đồng thời đề nghị làm rõ khái niệm “áp đặt giá bán bất hợp lý”.

Trong đó, về cơ chế giá, kê khai giá và giám sát cạnh tranh, VCCI cho rằng việc trao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp phù hợp với khoản 1 Điều 8 Luật Giá số 16/2023/QH15.

Tuy nhiên, khi lợi nhuận do thương nhân tự xác định, công thức giá tại Điều 28 cần được sử dụng làm căn cứ để minh bạch hóa, giải trình và giám sát quá trình hình thành giá, thay vì trở thành công cụ áp đặt mức lợi nhuận hoặc chi phí ngoài phạm vi pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu phân tích biến động từng yếu tố so với lần điều chỉnh liền trước trong mỗi lần điều chỉnh giá có thể tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp nhỏ, nhất là khi giá được điều chỉnh thường xuyên.

Vì vậy, việc kiểm tra cần tập trung vào tính chính xác, trung thực của dữ liệu và việc tuân thủ các quy định về giá, cạnh tranh, đồng thời bảo đảm quyền tự quyết định giá của thương nhân...