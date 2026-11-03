Giá xăng dầu hôm nay (3/11) trên thị trường thế giới giảm mạnh do xuất hiện những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Trong nước, giá xăng dầu đang chờ được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (2/11) giảm mạnh, "bốc hơi" tới hơn 7%.

Chốt phiên giao dịch 2/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 7,63%, xuống còn 104,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 7,36%, về mức 96,46 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/11), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h48' ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 104,8 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 96,35 USD/thùng, giảm 0,11% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch 2/11 sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, từ đó góp phần ổn định nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Các nhà đàm phán Iran đã làm việc trong nhiều ngày với các bên trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tối 2/11, các nhà trung gian Qatar đến Tehran để hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã trao một số quyền hạn nhất định cho Chính phủ để tiến hành đàm phán hòa bình.

Ông Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, nhưng chưa công bố chi tiết về tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, Iran muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Giá xăng dầu trong nước đang chờ được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo giới phân tích, những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran đã tạo sức ép giảm giá đối với dầu mỏ. Nhưng thị trường vẫn cần thận trọng, bởi các cuộc thương lượng trong những tháng qua từng nhiều lần phát đi tín hiệu tích cực nhưng chưa mang lại kết quả thực chất.

Dù giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần nhưng một số nhà phân tích cảnh báo nguy cơ giá tăng trở lại nếu nguồn cung tiếp tục bị ảnh hưởng.

Trong một báo cáo được công bố mới đây, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) nhận định, giá dầu Brent có thể tăng lên 140 USD/thùng trong năm 2027 nếu sản lượng dầu tại khu vực vịnh Mexico duy trì thấp hơn 3,5 triệu thùng/ngày so với mức trung bình năm 2025.

Goldman Sachs cho rằng các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu khí và những yếu tố rủi ro địa chính trị kéo dài tiếp tục là những nhân tố có thể đẩy giá dầu đi lên.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 5/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (3/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.027 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Tuy nhiên, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được hạ về 0%, giá xăng đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường từ 0h ngày 1/11 của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng E5RON92 hạ 1.804 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh về 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Trong khi các mặt hàng dầu từ 0h00 ngày 1/11 giữ nguyên mức giá ở kỳ điều hành ngày 29/10.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.