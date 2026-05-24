Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề

Theo nghị định, mức phụ cấp ưu đãi 20% áp dụng với nhân sự hỗ trợ giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt, các trường Hữu nghị 80, Hữu nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Mức phụ cấp ưu đãi 25% áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học, các trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng người trực tiếp hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, phòng thí nghiệm, trạm, trại hoặc trên tàu huấn luyện.

Mức phụ cấp ưu đãi 30% áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp xã; trường cao đẳng, trung cấp; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và người hướng dẫn thực hành tại xưởng trường, phòng thí nghiệm, trạm, trại hoặc trên tàu huấn luyện của các cơ sở này.

Mức phụ cấp ưu đãi 35% áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy định.

Giáo viên và học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà

Mức phụ cấp ưu đãi 40% áp dụng với nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị tại trường trung cấp; giảng dạy tại trường THCS, THPT, trường trung học nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Mức này cũng áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, trường sư phạm, khoa sư phạm thuộc cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng; nhà giáo giảng dạy tích hợp lý thuyết với thực hành tại trường cao đẳng, trung cấp.

Ngoài ra, nhà giáo là Nghệ sĩ Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, thợ bậc 5/6, 6/7 hoặc tương đương, trực tiếp giảng dạy thực hành tại trường cao đẳng, trung cấp cũng được hưởng mức phụ cấp này.

Mức phụ cấp ưu đãi 45% áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học.

Mức này cũng áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề ở các xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy định.

Ngoài ra, nhà giáo giảng dạy môn giáo dục chính trị tại trường cao đẳng và các môn lý luận chính trị tại cơ sở giáo dục đại học, trường đào tạo, bồi dưỡng thuộc bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng được hưởng mức phụ cấp này.

Mức phụ cấp ưu đãi 60% áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý đang công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Mức này cũng áp dụng với nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học ở các xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới theo quy định.

Mức phụ cấp ưu đãi 70% áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức phụ cấp ưu đãi 80% áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Mức này cũng áp dụng với nhà giáo, cán bộ quản lý tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cùng nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Nhà giáo giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trường chính trị cấp tỉnh tiếp tục hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định hiện hành của Thủ tướng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương cho đến khi có quy định mới.

Trong khi đó, nhà giáo, cán bộ quản lý làm việc tại trường giáo dưỡng được hưởng phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh và phụ cấp thâm niên theo quy định hiện hành. Nếu tổng mức phụ cấp thấp hơn 70%, sẽ được hưởng thêm phần chênh lệch để bảo đảm mức phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng cùng các khoản phụ cấp liên quan (nếu có).

Cách tính phụ cấp ưu đãi theo nghề

Mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hằng tháng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục được tính như sau:

Đối với trường hợp trong tháng có thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, mức phụ cấp của thời gian còn lại trong tháng được tính theo quy định sau:

Thời gian không được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề

Theo nghị định, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong các thời gian sau:

- Đi công tác, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài theo chế độ chỉ hưởng 40% lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

- Bị đình chỉ công tác, tạm giữ hoặc tạm giam;

- Nghỉ thai sản hoặc nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định;

- Nghỉ không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/7/2026.