Theo một báo cáo độc quyền từ Sports Kyunghyang, nhiều học sinh tố cáo nam giáo viên của một trường trung học nghệ thuật nổi tiếng ở Hàn Quốc về hành vi tấn công tình dục. Tội ác diễn ra trong ít nhất mười năm, với ít nhất năm nữ sinh là nạn nhân bị lạm dụng.

Ngôi trường nghệ thuật được đề cập được biết đến là “cái nôi” đào tạo ra nhiều thần tượng và diễn viên trẻ hàng đầu. Theo Sports Kyunghyang, những học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này đã ra mắt trong các nhóm nhạc thần tượng Kpop nổi tiếng như BTS, TWICE, NCT Dream và ITZY. Vì lẽ đó, nó được mệnh danh là “học viện thần tượng”. Đáng tiếc, kẻ xấu đã lợi dụng vị thế và quyền lực trong trường để lạm dụng các cô gái tuổi teen.

Lợi dụng danh nghĩa giáo viên

B, nữ diễn viên nhạc kịch từng học tại trường trung học nghệ thuật, cho biết đã bị giáo viên A quấy rối tình dục tại nhà riêng của ông ta khi cô mới 18 tuổi. B kể có lần cô có bài học cho đến sáng sớm tại phòng tập gần trường, A đã gọi cô đến nhà, rồi đụng chạm thân thể, chuốc rượu và hôn cô.

“Mẹ tôi có rất nhiều buổi tư vấn trực tiếp với giáo viên và tin tưởng ông ta. Vào ngày hôm đó, giáo viên liên lạc với mẹ tôi, xin phép bà cho tôi được nghỉ ngơi trước buổi biểu diễn. Nhưng sau đó, ông ta đưa cho tôi một loại rượu ngoại có vị ngọt, rồi bất ngờ hôn lên môi tôi, nói rằng ông ta coi tôi như phụ nữ chứ không phải học sinh. Tôi cố gắng từ chối lời mời gọi bằng cách chất vấn ông ta muốn làm gì, nhưng ông ta tiến đến gần và bắt đầu chạm vào cơ thể tôi. Tôi vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Tôi hét lên rằng đó không phải điều một con người sẽ làm. Tôi chạy vào phòng dành cho khách và khóc cả đêm”, cựu học sinh B nói.

Vài ngày sau vụ việc, A không đề cập hay xin lỗi về những gì đã xảy ra. Trong khi đó, B được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ vì trước đó cô rất tin tưởng thầy của mình và bị sốc vì những sự việc đã xảy ra.

B giải thích vì A ở vị trí có thể quyết định vai trò trong các dự án nghệ thuật, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng để được thuận lợi tốt nghiệp và đăng ký vào trường đại học. “Tôi cảm thấy mình giống như một trong những nạn nhân bất lực mà tôi thấy trên phim”, B bộc bạch.

C, nữ sinh khác đã tốt nghiệp trung học, bị A lạm dụng tình dục ở Nhật Bản. Năm 2019, C được yêu cầu đến Nhật Bản để giúp chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở thành phố Okinawa. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của C rằng nhiều người đến đó, cuối cùng chỉ có cô và A.

“A rủ tôi đi uống nước trong khi ăn tối. Ông ta bảo lý do đến Okinawa không phải vì công việc mà là để đi nghỉ, gọi tôi đến vì thấy buồn chán. Tôi rất sốc về điều đó. Tôi cũng sợ hãi vì chỗ ở của tôi xa trung tâm thành phố. Ý nghĩ duy nhất tôi có là phải tìm cách tự mình cầm cự. Khi trở lại Hàn Quốc hai ngày sau đó, tôi nhận được một tin nhắn dài từ A, trong đó ông ta nói, 'Tôi gọi cho em vì anh nghĩ về em rất nhiều. Đừng nghĩ quá nhiều về nó. Tôi sẽ để em tham gia buổi thử giọng’.

Ông ta nói với tôi nhiều lần ở trường rằng nếu bằng tuổi tôi, ông ta sẽ cưới tôi. Tôi nghĩ ông ta còn trở thành một người nguy hiểm hơn khi chúng tôi gặp lại sau khi tôi tốt nghiệp. Ông ta hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến việc làm vợ hay gia đình, nhưng tôi không trả lời những câu hỏi đó.

Tôi nghe nói trong số các sinh viên và sinh viên tốt nghiệp có nhiều người gặp tình huống tồi tệ hơn tôi. Tôi muốn cho họ biết im lặng không phải là câu trả lời”, C kể.

Sports Kyunghyang cũng phỏng vấn một số nạn nhân khác. Họ đánh giá A giống như thủ lĩnh một giáo phái. Ở bên ngoài, nhiều học sinh nghĩ về ông ta là giáo viên giỏi, giúp nhiều học sinh vào các trường đại học tốt và nhiều học sinh nam yêu thích ông ta. Tuy nhiên, nữ sinh lại có cảm nhận khác. A không e ngại ôm và hôn lên má những nữ sinh mà ông ta yêu thích.

Khi ở một mình với nữ sinh, ông ta nói “Tôi yêu em” với họ. Ông ta cũng đưa ra nhận xét về cơ thể họ, đặc biệt là ngực, chân và eo, chẳng hạn như “em không có vòng eo thon nhưng không sao vì em có hông nở”.

Nữ sinh D cho biết bị A đụng chạm cơ thể vài lần trong khi học bài cùng. Họ thậm chí còn tiến đến hẹn hò như những cặp đôi bình thường nhưng vài tháng sau, A chủ động đề nghị chia tay.

E cũng bị A lạm dụng nhưng cô không dám lên tiếng vì vẫn đang là học sinh. E yêu cầu Sports Kyunghyang không công bố bất kỳ chi tiết nào liên quan đến tình huống của cô vì sợ bị trả thù và mang tiếng. Học sinh tại trường trung học nghệ thuật thường kiếm được việc làm nhờ tên tuổi và ngoại hình, do vậy nhiều học sinh đang đi học hoặc tốt nghiệp không muốn công khai những sự việc tiêu cực, sợ mất cơ hội có được công việc tốt.

Thủ phạm tự tử, hệ quả vẫn còn

Toàn bộ tình huống liên quan đến A bị phanh phui sau khi một học sinh bị ông ta tấn công tình dục báo cáo với nhà trường. Khi cuộc điều tra tiến triển và dần thu hẹp phạm vi về phía A, ông ta tự kết liễu đời mình. Phía nhà trường sau đó thông báo A qua đời vì một cơn đau tim. Vì A không còn trên đời, vụ án tấn công tình dục buộc phải khép lại. Tuy nhiên, nạn nhân của A chưa thể trở lại trường học vì bị tổn thương tâm lý nặng nề.

Về vấn đề này, nữ sinh F chia sẻ suy nghĩ của cô sau khi trải qua 3 năm bị A lạm dụng: “Sau cái chết của A, tôi thấy điều gì đó về thiệt hại mà ông ta gây ra cho nữ sinh mà ông ta hẹn hò. Tôi nhớ những lời châm chọc liên tục mà tôi phải chịu đựng trong suốt 3 năm từ A. Nó dơ bẩn và kinh tởm. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng vẫn buồn nôn. Điều đó không bao giờ nên xảy ra, việc giáo viên sử dụng địa vị hoặc quyền hạn để làm hại học sinh nhỏ tuổi”.

Một học sinh đang theo học trong trường tiết lộ có tin đồn số nạn nhân tăng thêm nhiều mỗi năm trong thời gian A làm việc ở trường.

“Cái chết của thủ phạm có thể để lại cho các nạn nhân cảm giác trống rỗng. Tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể, vì vậy tôi đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn này. Tôi nghe nói có ba hoặc bốn nạn nhân của A trong mỗi cấp học. Đây là ngôi trường tôi thực sự muốn theo học. Tôi nghĩ sự thật nên được tiết lộ để bảo vệ danh dự của trường”, học sinh G bình luận.

Nhà trường tuyên bố đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết sau khi nhận được thông báo về những gì đang xảy ra. Cụ thể, nhà trường đưa ra tuyên bố chính thức cho phụ huynh và học sinh, tiến hành các cuộc hội thảo về cách cư xử, đạo đức cho cả học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, trường nhấn mạnh không thể quản lý việc cá nhân của nhân viên và học sinh ngoài giờ học.

Sports Kyunghyang nhiều lần cố gắng liên lạc với gia đình A, nhưng không được phản hồi.

