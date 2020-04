25/10/2019

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác. Các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có nơi mưa vừa, mưa to và dông.