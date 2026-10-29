MS 2026.292

Trong lúc làm việc tại công trình, anh Vũ Văn Đạt (tỉnh Hưng Yên) không may bị ngã chấn thương nặng dẫn đến bị liệt. Người mẹ già đau yếu không đi lại được ở quê ngày ngày mong ngóng con trai trở về.

Tại khoa Phẫu thuật cột sống (Bệnh viện Việt Đức), anh Vũ Văn Đạt (SN 1988) nằm bất động trên giường bệnh sau hai ca phẫu thuật. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng do chấn thương cột sống khiến anh Đạt bị liệt, mất cảm giác ở nửa người dưới.

Từ ngày anh Đạt bị tai nạn phải nằm viện điều trị, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Ngó (SN 1954) ở nhà mong mỏi con trai trở về

Sau nhiều ngày mất ngủ vì vừa chăm sóc em trai, vừa chạy vạy xoay xở chi phí điều trị, anh Vũ Văn Xuân (anh trai anh Đạt) mệt mỏi chia sẻ: chiều 16/10/2026, anh Đạt bị ngã từ trên cao khi đang làm việc tại một công trình.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy, do chấn thương nghiêm trọng, anh Đạt được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, bác sĩ cho biết anh Đạt bị đa chấn thương nghiêm trọng, gồm chấn thương sọ não, gãy xương sườn đâm vào phổi và vỡ đốt sống ngực T11.

Khoảng 10h30 ngày 17/10, anh Đạt được phẫu thuật cấp cứu để xử lý tổn thương cột sống. Đối với khối máu tụ trong não, do chưa có diễn biến tăng thêm, các bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa và tiếp tục theo dõi. Đến 7h ngày 24/10, anh Đạt tiếp tục trải qua ca phẫu thuật lồng ngực nhằm xử lý tổn thương do xương sườn gãy đâm vào phổi.

Tại nạn ngã từ trên cao xuống khiến anh Đạt bị chấn thương nặng, bị liệt hoàn toàn

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, anh Đạt nhập viện do tai nạn lao động ngã cao, bị đa chấn thương, cần theo dõi chấn thương sọ não. Kết quả ghi nhận điểm Glasgow 15, chấn thương cột sống với tình trạng vỡ đốt sống T11 gây liệt tủy hoàn toàn. Bệnh nhân đã trải qua hai ca phẫu thuật và còn cần thời gian dài để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo anh Xuân, chỉ trong hơn một tuần kể từ khi nhập viện, chi phí cho hai ca phẫu thuật, thuốc điều trị và vật tư y tế ngoài danh mục bảo hiểm của anh Đạt đã lên tới gần 100 triệu đồng. Để có tiền đóng viện phí, anh Xuân cùng người chị gái phải vay mượn hơn 80 triệu đồng từ họ hàng, người quen, cộng với số tiền tích cóp ít ỏi của gia đình.

Dù tình trạng tri giác của anh Đạt đã cải thiện, nhưng di chứng chấn thương cột sống vẫn rất nặng. Anh bị liệt tủy hoàn toàn, mất cảm giác ở nửa người dưới và cần tiếp tục điều trị, theo dõi để hạn chế các biến chứng.

Anh Xuân luôn túc trực bên giường bệnh của em trai mình

Anh Đạt là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Anh trai và chị gái đều đã lập gia đình riêng, nhưng cuộc sống thuần nông còn nhiều khó khăn, chỉ đủ trang trải sinh hoạt thường ngày.

Thương mẹ đau yếu, anh Đạt chăm chỉ làm việc và chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Anh Xuân kể, cách đây khoảng 3 năm, mẹ anh bị thoái hóa cột sống, dẫn đến liệt, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ.

Cũng từ đó, anh Đạt càng vất vả hơn. Ban ngày, ai thuê việc gì anh làm việc ấy, từ phụ hồ, thợ xây đến đóng trần thạch cao, sơn bả. Công việc nặng nhọc, có khi nguy hiểm, nhưng anh vẫn cố gắng làm để có tiền mua thuốc, lo cơm nước cho mẹ.

Hoàn cảnh gia đình anh Đạt đang gặp khó khăn

Anh Xuân chia sẻ: “Chú ấy hiền lành, chịu thương chịu khó lắm. Cả thanh xuân chỉ biết đi làm kiếm tiền về lo cho mẹ. Vậy mà ông trời chẳng thương, giờ đến lượt chú ấy cũng gãy cột sống nằm một chỗ. Ở quê, biết tin Đạt bị tai nạn, mẹ tôi cứ khóc suốt, chỉ mong chú ấy mau khoẻ để về bóp chân cho bà”.

Tai nạn khiến anh Đạt không còn khả năng lao động như trước. Chi phí điều trị trong thời gian qua phải vay mượn và hiện giờ gia đình không còn khả năng xoay xở để anh Đạt tiếp tục được điều trị. Lúc này, gia đình mong cộng đồng giúp đỡ để anh Đạt có điều kiện chữa trị, sớm về với gia đình.

Bạn đọc giúp đỡ anh Vũ Văn Đạt có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.292 (anh Vũ Văn Đạt) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Vũ Văn Xuân (anh trai anh Đạt) theo địa chỉ: Thôn An Bái, xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0848069036.

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