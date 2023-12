{"article":{"id":"2225839","title":"Google Maps chỉ đường sai, ngôi làng nhỏ vô danh bỗng dưng đông khách 'đi lạc'","description":"Do nhầm lẫn trên hệ thống định vị của Google Maps, rất nhiều du khách \"lạc\" đến làng Fossmork (Na Uy) trên đường tìm mỏm đá nổi tiếng Pulpit Rock (Preikestolen), cách đó gần 30 km.","contentObject":"<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00I14Z.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Helge Fossmark, một người dân địa phương, nói rằng hàng dài xe cộ tự nhiên kéo tới làng vài lần mỗi năm.</p>

<p>\"Chúng tôi tiễn hàng trăm khách đi mà không chắc họ có tham quan đúng vách đá muốn tới. Vào mùa hè, có 10-15 xe khách mỗi ngày\", ông Fossmark chia sẻ.</p>

<p>Stavenger Aftenblad mô tả con đường dẫn đến làng rất \"khủng khiếp\".</p>

<p>Gunnar Bøe, người trong làng nói: \"Nhiều du khách luôn nói họ sẽ tới Preikestolen mà không biết rằng bản đồ online đưa họ tới một nơi hoàn toàn khác. Đường sá trong làng khá hẹp, khiến một số cáu gắt khi chúng tôi bảo họ hãy quay về\".</p>

<p>Gunnar cảm thấy khá hài hước khi có người đến làng và mượn ống nhòm để nhìn ngắm đám đông trên mỏm đá Preikestolen phía xa.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c-7tx2iw0aagceg-927.jpg?width=768&s=qSvODKlcT0evLeZO_x4OHA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c-7tx2iw0aagceg-927.jpg?width=1024&s=MAHmo9-Pyg-w2XJ_xD2zTw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c-7tx2iw0aagceg-927.jpg?width=0&s=7oJ4UN9NKhA-AcpZ16GBSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c-7tx2iw0aagceg-927.jpg?width=768&s=qSvODKlcT0evLeZO_x4OHA\" alt=\"c 7tx2iw0aagceg.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/c-7tx2iw0aagceg-927.jpg?width=260&s=88A4sOV8mwACUM_cK9GjiQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Ông cũng cho biết, người làng phải tiếp chuyện với du khách đến từ khắp nơi, từ Trung Quốc tới Nhật Bản. Thậm chí một du khách Mỹ còn muốn mua cabin của người trong làng, anh ấy nghĩ làng Fossmork là nơi tuyệt vời để sống.</p>

<p>Roy Jarle Johansen, đại diện Ủy ban Quản lý Đường bộ công cộng Na Uy, trả lời Aftenposten rằng chính quyền sẽ tìm ra giải pháp để chỉ dẫn rõ ràng cho <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-khach-tag14828923520541291537.html\" title=\"du khách\" target=\"_blank\">du khách</a> tới điểm tham quan nổi tiếng.</p>

<p>\"Những biển chỉ đường không phải lúc nào cũng hiệu quả, một số người tin tưởng Google hơn\", ông Johansen nói.</p>

