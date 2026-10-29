Hy sinh khi mới 19 tuổi, liệt sĩ Đào Văn Hải yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai suốt gần nửa thế kỷ. Nay, anh được gia đình đón về an nghỉ nơi quê nhà Hưng Yên.

Người lính mãi tuổi 19

Ngày 28/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai phối hợp với Sở Nội vụ và gia đình tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải về an táng tại quê nhà ở tỉnh Hưng Yên.

Hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Giữa những hàng mộ liệt sĩ, không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai, giọng đọc điếu văn của đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai vang lên, nhắc lại cuộc đời người lính trẻ đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường khi mới 19 tuổi.

Sau gần nửa thế kỷ nằm lại trên mảnh đất Đồng Nai, hôm nay, người lính năm xưa được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi gia đình và những người thân vẫn luôn mong chờ.

Liệt sĩ Đào Văn Hải sinh năm 1960, quê tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Hưng Yên. Ông là người con thứ tư trong gia đình có 8 anh chị em, giàu truyền thống cách mạng.

Chiến tranh đã để lại những mất mát lớn lao cho gia đình khi có 2 người con hy sinh và 1 người là thương binh.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải. Ảnh: Hoàng Anh

Năm 1979, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai trẻ Đào Văn Hải lên đường nhập ngũ. Rời quê hương, anh mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng được góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 1/1979, anh được phân công về Trung đoàn 8, Sư đoàn 5, trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam.

Giữa những tháng ngày chiến sự ác liệt, người lính trẻ cùng đồng đội kiên cường bám trụ, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Ngày 15/4/1979, anh Đào Văn Hải anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi. Tuổi thanh xuân của người lính mãi dừng lại nơi chiến trường, để lại trong lòng gia đình, người thân nỗi đau, mất mát khôn nguôi.

Sau khi hy sinh, hài cốt của liệt sĩ được đồng đội, đơn vị quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai.

Lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải về quê nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Từ đó, mảnh đất Đồng Nai trở thành nơi yên nghỉ của người con quê Thái Bình (cũ). Suốt 47 năm, phần mộ của anh được chính quyền và người dân địa phương chăm sóc, hương khói vào những dịp lễ, Tết và Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.

Gia đình đón 2 liệt sĩ trở về quê hương

Với gia đình liệt sĩ Đào Văn Hải, suốt gần nửa thế kỷ qua, mong ước được đón anh trở về an nghỉ trên mảnh đất quê hương vẫn luôn đau đáu trong lòng những người thân.

Ông Đào Văn Dân (áo trắng) cùng anh trai cảm ơn Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Có mặt trong buổi lễ tiễn đưa, ông Đào Văn Dân (SN 1969, em trai liệt sĩ Đào Văn Hải), không giấu được xúc động khi gia đình cũng đã thực hiện được nguyện vọng đón hài cốt người anh trai trở về quê nhà.

Theo ông Dân, gần nửa thế kỷ qua, gia đình luôn mong có ngày được đưa người anh đã hy sinh vì Tổ quốc về an nghỉ trên chính mảnh đất quê hương, gần những người thân yêu.

“Những năm qua, gia đình thường xuyên vào Đồng Nai thăm viếng phần mộ anh Hải. Đến nay, gia đình mới có điều kiện đưa hài cốt anh trở về an nghỉ tại quê nhà”, ông Dân xúc động chia sẻ.

Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân Đồng Nai đã chăm lo, hương khói cho phần mộ anh trai suốt nhiều thập kỷ; đồng thời cảm ơn các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện đưa hài cốt liệt sĩ trở về Hưng Yên.

Ông Đào Văn Trường, anh trai liệt sĩ, xúc động bên phần mộ liệt sĩ Đào Văn Hải. Ảnh: Hoàng Anh

Đặc biệt, trong chuyến trở về lần này, gia đình không chỉ đón 1 mà là 2 liệt sĩ hy sinh nơi chiến trường.

Ngồi lặng bên phần mộ liệt sĩ Hải, ông Đào Văn Trường (70 tuổi, anh trai liệt sĩ) xúc động chia sẻ, sau khi đón hài cốt người em về quê hôm nay, gia đình sẽ tiếp tục đến Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) để đón hài cốt liệt sĩ Đào Văn Nam, người anh cả trong gia đình, trở về an nghỉ nơi quê nhà.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải được bàn giao cho thân nhân, đưa lên ô tô trở về Hưng Yên để an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Hưng.

Xe đón hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải từ Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai về quê Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai cho biết, thời gian qua Hội đang tập trung tìm kiếm, xác minh thông tin các phần mộ còn thiếu danh tính, đồng thời hỗ trợ thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương theo nguyện vọng.

Theo ông Cương, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội đã hỗ trợ đưa 14 hài cốt liệt sĩ quê ở các tỉnh phía Bắc, từng vào miền Nam chiến đấu và hy sinh, trở về an táng tại quê nhà.

“Mỗi lần tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương là một câu chuyện xúc động. Với liệt sĩ Đào Văn Hải, đó là hành trình trở về sau gần nửa thế kỷ xa quê”, ông Cương chia sẻ.