Hướng tới kỷ niệm 24 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10), UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5287/UBND-NC ngày 26/9/2025 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”. Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và cũng là bước hành động cụ thể nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy với các hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả. Trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) theo cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Thành phố khuyến khích đẩy mạnh các phương tiện truyền thông hiện đại, kết hợp panô, áp phích, khẩu hiệu trực quan tại cơ quan, trường học, khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các tin, bài, phóng sự sẽ được phối hợp thực hiện cùng báo chí, phát thanh, truyền hình để lan tỏa gương điển hình, mô hình hiệu quả và kỹ năng thoát nạn thiết thực cho người dân.

Đáng chú ý, UBND Thành phố đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị thiết bị báo cháy, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm thứ hai, cũng như sắm các phương tiện thoát nạn thiết yếu như thang dây, mặt nạ phòng độc. Cùng với đó, thành phố tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sinh sống và kinh doanh tại những công trình thiếu an toàn, dễ phát sinh nguy cơ cháy nổ.

Hà Nội thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Song song với tuyên truyền, Hà Nội tăng cường xây dựng lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh theo phương châm “bốn tại chỗ”: lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy. Nhiều mô hình đã chứng minh tính hiệu quả như “Tổ liên gia an toàn PCCC” hay “Điểm chữa cháy công cộng” sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng phù hợp từng địa bàn dân cư.

Các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC. Việc tập huấn, diễn tập, thực tập phương án xử lý sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ được yêu cầu tổ chức thường xuyên, huy động nhiều lực lượng tham gia để đảm bảo tính thực tiễn và sẵn sàng ứng phó.

Đáng lưu ý, UBND Thành phố chỉ đạo tập trung giảm thiểu tối đa số vụ cháy và thiệt hại do cháy trong tháng 10/2025, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Để làm được điều này, Hà Nội sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Công an Thành phố giữ vai trò nòng cốt, tham mưu, đôn đốc triển khai các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch chuyên đề, đồng thời đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời mọi sự cố cháy nổ xảy ra. Bên cạnh đó, các xã, phường được yêu cầu chủ động treo pano, áp phích tuyên truyền, kiểm tra cơ sở thuộc quản lý, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu hộ khi có tình huống.

Những hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10) mang ý nghĩa kỷ niệm, đồng thời thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng một đô thị an toàn, văn minh. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức khi chủ động trang bị kỹ năng, phương tiện và ý thức trách nhiệm chính là đang góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm thiểu cháy nổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của Thủ đô.