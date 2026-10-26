Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 419/KH-UBND ngày 26/10/2026, triển khai Chương trình số 21-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện các chủ trương của Trung ương, Chính phủ về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu nâng cao năng lực quản trị môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và các sự cố cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, bảo vệ toàn diện tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của người dân và bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng thiết yếu.

Thành phố tập trung xử lý, phục hồi các khu vực ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường sống, kiểm soát chặt các nguồn thải lớn, ngăn chặn xu hướng suy giảm đa dạng sinh học. Hà Nội hướng tới trở thành địa phương đi đầu về quản trị môi trường dựa trên dữ liệu, kiểm soát ô nhiễm không khí và thích ứng đô thị với biến đổi khí hậu.

Hà Nội sẽ tập trung xử lý, phục hồi các khu vực ô nhiễm, đảm bảo môi trường sống cho người dân. Ảnh: Kiều Oanh

Để thực hiện, UBND thành phố yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Công tác quản lý phải chuyển mạnh từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa; từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, rủi ro và sức chịu tải môi trường. Thành phố kết hợp tiền kiểm có trọng tâm với tăng cường hậu kiểm dựa trên mức độ tuân thủ, đồng thời tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Về hạ tầng, Hà Nội tập trung đầu tư hệ thống thoát nước, chống ngập, thu gom và xử lý nước thải; hạ tầng thu gom, trung chuyển, tái chế, xử lý chất thải; mạng lưới quan trắc, dự báo, cảnh báo môi trường, khí hậu và thiên tai.

Thành phố yêu cầu chuẩn hóa hệ thống dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm cập nhật, chia sẻ, phân quyền và an toàn thông tin; tăng cường liên thông dữ liệu môi trường với quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, giao thông, năng lượng và dữ liệu đô thị.

Đối với làng nghề, các giải pháp phải đồng bộ từ quy hoạch, phân vùng môi trường đến khắc phục ô nhiễm, cải tạo cảnh quan. Việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, việc làm đối với các làng nghề không còn phù hợp hoặc đã mai một phải kết hợp giải quyết vấn đề môi trường với bảo tồn.

Doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi thành phố quản lý được yêu cầu phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi xanh. Kế hoạch đặt mục tiêu toàn bộ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước áp dụng quản trị hiện đại trên nền tảng số và có kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính; phấn đấu tối thiểu 70% doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần hoặc vốn chi phối có kế hoạch chuyển đổi năng lượng xanh.

Với 2-3 khu công nghiệp thí điểm chuyển đổi, thành phố xây dựng các chỉ số đo lường hiệu suất, gồm giá trị tạo ra trên mỗi hecta, mức phát thải, năng suất lao động, hiệu suất năng lượng, tỷ lệ tái sử dụng nước và tái chế chất thải.

Hà Nội đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn và các tuyến du lịch xanh.

Về nguồn lực, thành phố nghiên cứu, triển khai theo thẩm quyền các công cụ tài chính xanh, trái phiếu xanh đô thị, tín dụng xanh; chuẩn bị điều kiện kết nối, khai thác thị trường các-bon theo quy định.

Công tác tuyên truyền hướng tới thay đổi hành vi, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững; gắn các phong trào thi đua bảo vệ môi trường với kết quả có thể kiểm chứng.

Thành Huế