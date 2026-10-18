Hà Nội yêu cầu dự án nhà ở xã hội Hạ Đình phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 - 6 tháng; các tòa tái định cư Xuân La phải được rà soát, sửa chữa, bảo đảm an toàn và điều kiện vận hành trước khi bàn giao.

Người dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm cần sớm có nơi ở ổn định. Tiến độ bàn giao căn hộ phải đi cùng chất lượng công trình, hệ thống kỹ thuật và các điều kiện an toàn khi đưa vào sử dụng.

Hai yêu cầu này được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đặt ra khi kiểm tra một số dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội ngày 17/10. Cùng với thúc đẩy thi công, thành phố yêu cầu công khai kế hoạch bàn giao để người dân nắm rõ, chủ động phối hợp.

Phấn đấu rút ngắn tiến độ 3 - 6 tháng

Tại dự án nhà ở xã hội ở ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, công trình đã hoàn thành phần thô, cất nóc. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 878 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 9.300m², quy mô 365 căn hộ. Trong đó, 255 căn để bán, 73 căn cho thuê và 37 căn thuê mua.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình

Theo báo cáo, 151 căn đã được giới thiệu bố trí phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 và 2 căn cho dự án khác.

Trước nhu cầu bố trí nơi ở cho các hộ đã bàn giao mặt bằng, ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát kế hoạch, phương án thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch được duyệt, sớm nhất có thể bàn giao nhà.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, chậm bàn giao nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt, công việc và việc học tập của con em các gia đình. Các đơn vị cần chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo thành phố.

Để sớm bàn giao căn hộ cho người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công được yêu cầu phối hợp với các phường xây dựng phương án bàn giao theo từng giai đoạn.

Khi đủ điều kiện, có thể bàn giao về nguyên tắc để người dân tiếp cận căn hộ, chủ động hoàn thiện nội thất bên trong, song song với quá trình chủ đầu tư hoàn thiện tổng thể dự án.

Việc tiếp cận căn hộ để hoàn thiện nội thất cần được phân biệt với đưa căn hộ vào sử dụng. Khi đưa căn hộ vào sử dụng, công trình phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và vận hành.

CTA: Tòa nhà CT1 có quy mô 17 tầng nổi, 1 tầng hầm được cải tạo làm khu khu tái định cư phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Thành phố yêu cầu công khai kế hoạch, tiến độ, phương án bàn giao; xây dựng nguyên tắc cụ thể trong quá trình tiếp nhận, hoàn thiện căn hộ. Hoạt động thi công phải bảo đảm chất lượng, an toàn và không ảnh hưởng hoạt động chung của tòa nhà.

Sửa chữa nhà tái định cư phải chú trọng hệ thống kỹ thuật

Cùng với tiến độ xây dựng mới, chất lượng quỹ nhà tái định cư cần sửa chữa, cải tạo cũng được thành phố đặt ra.

Tại khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, gồm các tòa CT1, CT2, ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu rà soát hiện trạng, xác định rõ hạng mục cần sửa chữa; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng trước khi bàn giao.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, tòa CT1 có 17 tầng nổi, 1 tầng hầm, với 270 căn hộ và 2 tầng thương mại. Công trình khởi công năm 2012, cơ bản hoàn thành tháng 8/2020. Đến tháng 8/2021, tòa nhà được trưng dụng làm cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

Sau khi các cơ sở thu dung, điều trị giải thể tháng 5/2022, công trình được kiểm tra, kiểm đếm nhằm xác định tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đồng thời xử lý vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận lại.

Tháng 5/2025, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu tiếp nhận lại công trình. Ngày 3/8/2026, UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án, giảm quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện.

Theo kế hoạch báo cáo, công trình dự kiến được cải tạo, sửa chữa từ đầu tháng 11/2026, hoàn thành trong quý I/2027.Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý việc cải tạo phải chú trọng hạ tầng kỹ thuật, thang máy, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện vận hành, cùng với sơn sửa, chỉnh trang.

Những vướng mắc về kết nối giao thông cũng phải được rà soát, xử lý để người dân có điều kiện sinh hoạt thuận lợi khi tiếp nhận nhà. Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, xác định trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo vấn đề vượt thẩm quyền. Việc bàn giao căn hộ phải gắn với an toàn, chất lượng và quyền lợi của người dân.

Từ dự án đang hoàn thiện đến công trình cần cải tạo, yêu cầu thành phố đặt ra là sớm ổn định nơi ở cho các hộ dân, đồng thời bảo đảm căn hộ có đủ điều kiện sử dụng. Tiến độ thi công, sửa chữa và phương án tiếp nhận nhà cần được làm rõ để người dân biết, phối hợp thực hiện.

Thành Huế