"Đây không phải là mùa đầu tiên tôi hiếm khi bị việt vị", Haaland nói trên tờ Daily Mail, trước trận gặp lại Dortmund ở vòng bảng Champions League tối 5/11. "Kể từ khi đến Man City, tôi chỉ bị việt vị 18 lần. 18 lần trong ba năm rưỡi là ổn".

Cũng như các cầu thủ khác, Haaland cho biết bản thân rất ghét bị việt vị nên đã học cách đối phó với nó từ khi 13 tuổi ở CLB cũ Bryne (Na Uy). Đến nay, anh vẫn chơi như vậy, nhưng "nhanh, giỏi và mạnh hơn".