Vụ tai nạn xảy ra tại một giao lộ ở thành phố Pensacola (bang Florida, Mỹ) và được đăng tải trên trang Reddit. Một chiếc SUV hạng full-size Chevrolet Tahoe màu trắng đã lao với tốc độ rất cao và tông ngang vào một chiếc Tahoe khác màu đen đang vượt đèn đỏ theo hướng vuông góc.

Pha va chạm khá mạnh khiến chiếc Tahoe màu đen xoay 270 độ, còn chiếc Tahoe trắng lao vào cột đèn giao thông và leo lên dải phân cách. Cả hai cùng bị hư hỏng khá nặng. Rất may những người trên 2 xe đều không bị thương do các chế độ an toàn của 2 chiếc SUV này đã được kích hoạt.

Đây là loại tai nạn xảy ra thường xuyên trên khắp nước Mỹ và thường gây hư hỏng nghiêm trọng cho cả hai phương tiện. Tuy nhiên, vụ va chạm này rất đáng chú ý vì có sự tham gia của 2 chiếc Chevrolet Tahoe. Trong khi chiếc Tahoe màu đen là đời 2021 còn khá mới thì chiếc màu trắng được cho là mẫu xe được sản xuất khoảng năm 2012.

Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ, Chevrolet Tahoe thế hệ hiện tại nhận được đánh giá an toàn tổng thể 4 sao. Tại một số thị trường, mẫu SUV cỡ siêu lớn được mệnh danh là "khủng long Mỹ" này có tên gọi khác là Chevrolet Suburban.

